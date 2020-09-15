Coronavirüs salgınında son durum: 63 hasta vefat etti
Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 112.563 testten 1.716 kişiye yeni tanı konuldu. 63 hasta hayatını kaybetti. 1.225 hasta ise iyileşti. Bakan Koca, "Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz" dedi.
Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 112.563 testten 1.716 kişiye yeni tanı konuldu. 63 hasta hayatını kaybetti. 1.225 hasta ise iyileşti. Bakan Koca, "Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz" dedi.