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    • 15.09.2020 Gazete
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    Coronavirüs salgınında son durum: 63 hasta vefat etti

    , dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 112.563 testten 1.716 kişiye yeni tanı konuldu. 63 hasta hayatını kaybetti. 1.225 hasta ise iyileşti. , "Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz" dedi.

    63 hasta vefat etti
    Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 112.563 testten 1.716 kişiye yeni tanı konuldu. 63 hasta hayatını kaybetti. 1.225 hasta ise iyileşti. , "Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz" dedi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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