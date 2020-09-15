ALS hastalığı nedir? ALS hastalığı belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?

Açılımı Amyotrofik Lateral Skleroz olan ALS hastalığı nedir? Beyin ve omurilikte bulunan ve kasların hareket etmesini sağlayan sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık olan ALS belirtilerinin neler olduğu merak ediliyor. Peki ALS hastalığının teşhisi nasıl konulur, tedavisi var mı? İşte merak edilenler...
ALS BELİRTİLERİ NELERDİR?
ALS ilerledikçe aşağıdaki semptomlar daha belirgin hale gelir;
Özellikle el ve ayaklarda kas seyirmesi ve kramp, seğirme ya da güçsüzlük
Halsizlik ve zayıflık
Kilo kaybı
Kollarda veya ellerde kontrol kaybı
Kronik yorgunluk
Koşma veya yürüme zorluğu
Tökezleme ya da düşmeler
Nesneleri tutamama, çanta taşımakta zorlanma
Yazı yazarken zorlanma
Kontrol edilemeyen ağlama ya da gülmeler
Denilenin zor anlaşıldığı, peltek, genizden konuşma ve kelimeleri doğru telaffuz etme zorluğu
Nefes darlığı,
Nefes alma ve yutma güçlüğü
Hareket edememe (felç)
ALS TANISI NASIL KONULUR?
Hastalığın erken dönemde teşhis edilmesi zordur; çünkü belirtiler diğer bazı nörolojik hastalıkları taklit edebilir. Diğer durumları ekarte etmek için kullanılan bazı testler:
Elektromiyogram (EMG)
Sinir iletim çalışması
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
Kan ve idrar testleri
Lomber ponksiyon (İğneyle belden girilip omurilikten sıvı alma işlemi)
Kas biyopsisi
ALS TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Tedaviler hastalığın yaptığı hasarı düzeltemez; fakat belirtilerin ilerlemesini yavaşlatabilir, komplikasyonları önleyebilir ve hastayı daha rahat ve bağımsız hale getirebilir.Tedavi için birçok alanda eğitilmiş entegre bir doktor ve sağlık personeli ekibine ihtiyaç vardır. Bu hayatta kalma sürenizi uzatabilir ve yaşam kalitenizi artırabilir. Tedavide çeşitli ilaçlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon, konuşma terapisi, beslenme takviyeleri, psikolojik ve sosyal destek tedavileri gibi yöntemler kullanılmaktadır.
ALS tedavisi için FDA tarafından onaylanan Riluzole ve Edaravone isimli iki farklı ilaç bulunmaktadır. Riluzole, bazı kişilerde hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaktadır. Bu etkisini ALS'li kişilerin beyninde sıklıkla yüksek seviyelerde bulunan glutamat isimli kimyasal bir habercinin seviyelerini azaltarak yapmaktadır. Riluzole, ağızdan hap şeklinde alınan bir ilaçtır. Edaravone ise hastaya damar yoluyla verilmekte olup ciddi yan etkiler yol açabilmektedir. Bu iki ilaca ek olarak kas krampları, kabızlık, yorgunluk, aşırı tükrük salgısı, uyku sorunları, depresyon gibi belirtileri hafifletmek için doktorunuz farklı ilaçlar önerebilir.