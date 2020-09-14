Rüyada aşık olduğunuz kişiyi görmek ne anlama geliyor? Aşık olunan kişiyi rüyada görmek ne demek?

RÜYADA AŞIK OLUNAN KİŞİYİ ÖPMEK



Rüyada aşık olunan kişinin öpülmesi; rüya sahibinin medeni haline göre farklılık göstermektedir. Rüya sahibi evliyse; eşinden bekar ise varsa sevgilisinden bir hayır görecektir. Rüyayı gören bireyin en zor zamanlarında yanında sevdiği kişi yer alacaktır. Rüya sahibinin hayatında birinin olmaması halinde hayatına biri girecektir. Bu rüyanın rüya alimleri tarafından çok olumlu bir şekilde yorumlandığını belirtmek önemlidir.

RÜYADA ESKİDEN AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ GÖRMEK

Eğer şimdi başka birisine aşıksanız ama daha önce aşık olduğunuz kişiyi rüyanızda görmüşseniz bu ilişkinizin iyi gitmeyeceğine, ilişkinizin biteceğine, mutsuzluğa, sadakatsizliğe işaret eder. Ama şu an hayatınızda birisi yoksa yeni bir aşka adım atacağınıza, mutlu bir birlikteliğe delalet eder. Eğer evli biri rüyasında eskiden aşık olduğu birini görürse bu evlilik hayatında yaşayacağı sorunlara, sıkıntılara, anlaşmazlıklara yorulur.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ EŞİNİZ OLARAK GÖRMEK

Rüyanıza aşık olduğunuz kişiyle kendinizi evli olarak görmüşseniz bu bir müjdeli haber alacağınıza, elinize toplu bir para geçeceğine, sağlık probleminiz varsa sağlığınıza kavuşacağınıza, size manevi huzursuzluk veren bir kişiden uzaklaşacağınıza işaret eder. Rüyada aşık olduğunuz kişiyi eşiniz olarak görmek refah, saadet, huzur, sevinç anlamına gelir.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYE SARILMAK

Rüyanızda aşık olduğunuz kişiye sarıldığınızı gördüyseniz bu huzurlu ve mutlu bir birlikteliğe, sadakate, kendinizi güvende hissedeceğiniz bir beraberliğe işaret eder. Aşık olduğunuz kişiyle saadet dolu anlar paylaşacağınıza, hiç ayrılmayacağınıza, daha da yakınlaşacağınıza yorulur. Rüyayı gören kişinin hayalini kurduğu evliliği aşık olduğu bu kişiyle yapacağı anlamına gelir. Bu rüya aşık olduğunuz kişinin sizi sarıp sarmalayacağı, el üstünde tutacağı, size her zaman değer vereceği bir birliktelik ve ardından gelen mutlu bir evlilik demektir.