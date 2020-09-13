Rüyada dua okumak nasıl yorumlanır? Rüyada dua eden birini görmek iyiye mi işaret?

RÜYADA DUA ETMEK NE DEMEK?

Rüyada dua etmek, malın artması ve güzel işlerde bulunmak manalarına gelir. Kişinin çok uzun süredir dost olduğu bir kişiyle arasının bozulabileceği manasına gelir. Murada uğraşma ve hayali gerçekleştirme olarak yorumlanmış olan bu rüya, kimilerince şerrin hayrı olarak yorumlamıştır. Alimlerin bir kısmı dua edilen durumun çok önemli olduğunu, kişinin rüyasında dua ederken ne yaşadığının önemli olduğunu hikmet etmişlerdir.

RÜYADA DUA EDİLDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada kendisiyle yorumlanır. Kendine dua etmek kendi menfaatinedir. Halka dua etmek halkın yararınadır. Zalim birine dua etmek onun şerrinden emin olmak demektir. Genel olarak dua iyi bir rüyadır. Dua, her ne maksatla yapılmışsa, o şekilde tabir edilir.

Bir kişi rüyasında halkı dua için toplanmış görürse, bu bereket, izzet ve yüksekliğe azgınlık ve şekavetin gitmesine işarettir. Eğer bir kişi rüyasında dua etmekten kaçındığını görürse, o kişi mahrum ve ümitsiz olur. Rüyada dua etmek ihtiyaçların karşılanmasına ve isteklerin meydana gelmesine işaret eder

RÜYADA DUA OKUDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada dua okuduğunu görmek, rüya sahibi için çok hayırlı olayların yaşanacağı manasına gelir. Kişinin tüm belalardan, sıkıntılardan ve sorunlardan kurtulması anlamına gelir. Ayrıca kişinin çevresinin çok makul insanlardan meydana geleceğine, işlerinin yoluna gireceğine hikmet edilir. Rüyada dua okuduğunu görmek, hissedilen duygulara göre çok iyi veya normal iyi olarak değerlendirilmiştir.