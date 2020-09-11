AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları bugün açıklanır mı?

AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

AÖF LİSANS MEZUNU OLMA ŞARTLARI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lisans bölümünden mezun olabilmek için toplam 240 kredilik ders alınması gerekmektedir. Aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun olma hakkı kazanır. Öğrencilerin AÖF'ten mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

AÖF ÖNLİSANS MEZUN OLMA ŞARTLARI

Öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lisans bölümünden mezun olabilmek için toplam 240 kredilik ders almanız gerekmektedir. Aldıkları tüm dersleri başarı ile geçen öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Ayrıca öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamalarının da en az 2.00 olması gerekmektedir.