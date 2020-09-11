AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları bugün açıklanır mı?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 9 Eylül tarihinde yapılan sınava binlerce öğrenci giriş yapmıştı. AÖF yaz okulu online sonuç tarihi hakkında üniversiteden yapılmış bir açıklama yok. Bir önceki sınavın sonuçları 2 gün sonra açıklanmıştı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI
AÖF yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bugün veya önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.
Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Yapılan açıklamada 'Sınav sonuçları yasal olarak en erken sınav bitiminden yani 9 Eylül 2020 tarihinden 3 gün sonra açıklanabilir.' denildi.
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?
AÖF LİSANS MEZUNU OLMA ŞARTLARI
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lisans bölümünden mezun olabilmek için toplam 240 kredilik ders alınması gerekmektedir. Aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun olma hakkı kazanır. Öğrencilerin AÖF'ten mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.
AÖF ÖNLİSANS MEZUN OLMA ŞARTLARI
Öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lisans bölümünden mezun olabilmek için toplam 240 kredilik ders almanız gerekmektedir. Aldıkları tüm dersleri başarı ile geçen öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Ayrıca öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamalarının da en az 2.00 olması gerekmektedir.