Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Van'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamaları:

Bugün Van'daki incelemelerimizi ve çalışmalarımızı tamamladık. Van'ı merkez alarak devamında Muş ve Hakkari'deki mevcut durumu detaylarıyla değerlendirdik. Bu illerimiz hakkındaki önemli haberleri sizinle paylaşacağım.

Koronavirüsün kesin tedavisi henüz bulunamamıştır. Ülkemiz tedavi açısından en başarılı ülkeler arasına girmiştir. Vefat oranımızı düşük seviyelerde tutmayı başardık.

Alınan sıkı önlemler sayesinde vaka sayısını azaltmaya başlamıştık. Kısıtlamaları katı şekilde sürdürmek hiçbir ülkede mümkün olmamıştır.

Bizde de tedbir dönemi başlatmıştık. Burada önemli olan kontrollü hayat tarzı ile asgari seviyede tutmaktı.

Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz sıkı aile bağlarımızla öne çıkarken tedbirlerin göz ardı edildiği ve dolayısıyla vaka artışının yüksek seyretmeye başladığı iller olarak öne çıktı.

Bazı illerimizde hızlı hasta artışından kaynaklanan sorunlar gördük. Sıkıntı yaşayan illerimizle bizzat ilgilendim. Artışta etkili olan nedenleri gözden geçirdik.

Biraz önce ifade ettiğim üzere Van'ı merkez alarak Bitlis, Muş ve Hakkari'yi değerlendirdik.

Vaka sayımızda yüzde 100'e varan, son hafta ise yüzde 17 artış yaşandı. Muş'ta son haftada yüzde 8 azalma olarak görüldü. Hakkari'de yüzde 38 olan vaka artışı sabit kaldı. Bitlis'te yüzde 9 düşen vaka sayımız son hafta sabit kaldı.

65 yaş üstünde; Van'da dört kat, Bitlis Hakkari ve Muş'ta üç kat gördük. Büyüklerimizi koruma konusunda çaba göstermeliyiz.

TÜRKİYE'DE DOLULUK ORANLARI

Türkiye genelinde baktığımızda yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım yüzde 67. Bu anlamda herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Öncelikli hedefimiz hasta artışını durdurmaktır.