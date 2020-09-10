Rüyada nar görmek hayırlı mıdır? Rüyada nar yemek nasıl yorumlanır?

Gerçekte canı istediği, yakın zamanda yediği ya da yemek istediği için rüyasında nar meyvesini görenler olabilir. Bazen de sebepsiz yere görülen rüyada nar görmek hayırlı mıdır? Genellikle iyi şeylere rivayet edilse de olayların bütününe bakıldığında bazen şere de yorumlanabilir. Rüyada nar yemek, satmak, suyunu içmek, kabuğunu yemek, sadece görmek ya da başkasının yediğini görmek nasıl yorumlanır?
RÜYADA NAR GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?
Rüyada nar görmek; genel olarak olumlu bir şekilde kabul edilmektedir. Rüyayı gören kişinin evli ya da bekar olmasına göre değişik şekillerde tabir edilmektedir. Rüyayı gören birey; evli ise çocuğunun olmasına delalet eder. Evli olmayan birinin bu rüyayı görmesi; kısmet anlamına gelir. Bolluğu sembolize eden bu rüya, zenginliğin habercisidir.
RÜYADA NAR AĞACI GÖRMEK
Rüyada nar ağacı görmek, çok iyi kalpli, yardımsever insanlara rivayet edilir. Rüya sahibinin, çok iyi insanlarla karşılaşacağına yorumlanır. Rüyada nar ağacı görmenin hikmeti, güzel şeylerle karşılaşmaktır. Kişi etrafındaki bazı kimselerden yardım alır. Hayatı düzene girer. Alimler, rüyada görülen nar ağacının, kişinin iyiliklerine işaret ettiğini belirtirler. Kişi, hayır yapmayı, etrafında yardıma muhtaç kimselere yardımcı olmayı isteyen birisidir. Bu sayede hayatı huzur dolu olur.
RÜYADA NAR BAHÇESİ GÖRMEK
Rüyada nar bahçesinin görülmesi; kolay yollardan elde edilecek mal ve mülktür. Bu durum, hiç beklenmeyen bir yerden gelecek olan maddi yardım şeklinde tanımlanabilir. Bunun yanı sıra iş yaşamında sağlanacak yeni başarılara, iş ortaklıklarına işaret eder. Kurulacak olan işler sayesinde bereketli bir şekilde kazanç sağlamak mümkün olacaktır. Rüyayı gören kişinin bolluk ve bereket içerisinde bir ömür süreceği belirtilebilir.
RÜYADA NAR SATMAK
Rüyada nar satmak; bireyin ahiret yaşamını hiç düşünmeyerek dünya hayatına devam etmesi şeklinde yorumlanır. Bir başka tabire göre bu rüya; başarılı bir olmaya, dostlar edinmeye, değeri bilinen bir kişiye işaret eder. Rüyada satılan narın anlamı; rüyayı gören kişinin dostlarıyla beraber bazı zorlukları aşmasına delalet eder.
RÜYADA NAR TOPLAMAK
Rüyada nar toplamak, bereketli bir ömre işaret eder. Eğer rüya sahibi olgunlaşmamış nar topladığını görmüşse, rüya sahibinin büyük kazançlar elde edeceğine işaret eder. Başka bir yoruma göre ise varlık bir kişi rüyasında nar topladığını görürse, bu durum tüm mal varlığını yitireceğine işaret etmektedir.
RÜYADA NAR KABUĞU YEMEK NE DEMEK?
Rüyada nar kabuğu yemek, devasını bulmaya hikmet edilir. Kişinin sağlık sorunları konusunda tüm sıkıntılarının son bulacağına işaret edilir. Rüyada nar kabuğu yediğini görmek, mali açıdan sıkıntılar olacağına delalet eder. Rüya sahibi nar kabuğu yediğini görmüşse, yeni insanlarla tanışabilir. Bu insanlar, rüya sahibi için fırsat olabilirler. Rüyada nar kabuğu, hazır bulunmak manasına da gelir.
RÜYADA NAR YEMEK
Rüyada nar yemek, kişinin başarılı olacağı işlerde bulunması şeklinde tabir edilir. Kişi sahip olduğu veya olacağı işlerde büyük başarılar elde edebilir. Etrafındaki insanların şaşıracağı kadar zengin olabilir. Para kazanma konusunda çalıştığında hiçbir sorun yaşamaz. Rüyasında nar yediğini gören kişinin kısmeti açılır. Evlenmek isterse, karşısına hayırlı olabilecek kısmetler çıkmaya başlar. Tabirciler, rüyasında nar yediğini gören kişinin yakın zamanda evlenebileceğine delalet ederler.
Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) demiştir ki: Mevsiminde nar görmek; maldır. Mevsimi haricinde aynı rüya hayra yorulmaz.
İbn-i Şirin diyor ki: Nar, zengin bir kadına, mala yahut nakit paraya işarettir. Ekşi nar yiyen, mal yönünden mahzun olur veya zengin bir kadınla evlenir, eline mal geçer.
Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Tatlı nar yiyenin eline, bin altın geçer. Kışın nar yemek; iyi değildir. Ekşi nar, her mevsimde hayırsızdır. Mayhoş narın tabiri daha hafiftir.
Narı ne zaman olursa olsun, ağaçtan toplandığını görmek; iyiye yorulmaz. Tatlı narı kabuğuyle veya tamamen yiyen, malından faydalanır.
Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla yorumluyor: Toplu mal, iyi bir zevce ve bakımlı memleket.
İsmail El Eş-as, bir padişahın nar almasını, görmesini veya yemesini; bir memleketi feth etmesiyle tabir ediyor. Bu rüyayı memurun görmesi makamdır, tüccarın görmesi, kardır. Fakir için de fena değildir.
Bazılarına göre nar, evlattır. Bir narı kırdığını yahut yediğini gören cariye alır, rüya sahibi, ehl-i fesattan ise, ceza görür. Memur ise padişah sayesinde mal kazanır. Bir narı açtığını gören, hiç bilmediği bir memlekete gider. Nar ekşiyse gittiğine pişman olur.
Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Nar; kadın için, zinete, erkek için; çocuğa, memur için; terfiye, vali için; nüfuza, tüccar için; kazanca, çiftçi için; berekete delalet eder. Kırmızı taneli ve tatlı nar bulmak; helal paraya, ekşi ise; harama işarettir.
Taneleri tatlı beyaz ise, mal helaldir. Sağlıklı bir adamın rüyada ekşi nar görmesi hastalığa, hasta birinin nar yemesi ie, mala delalet eder. Nar sattığını gören, dünyayı ahirete tercih eder. Pişmiş yemekte nar tanesi görmek; helal malla yorumlanır. Nar suyunu sıkıp içmek, aileyle uyumlu olmaktır.