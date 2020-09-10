İzmir Basmane'den başlayan 98. Yıl Zafer Yürüyüşü'ne katılanlar, 350 metrelik Türk bayrağını Lozan Meydanı'na kadar taşıdı. İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı eşliğindeki yürüyüşe, çevredekiler de alkışlarla destek verdi. Türk Yıldızları ve Solo Türk, selamlama uçuşu yaptı.
Uçaklarla gökyüzüne uçaklarla Türk bayrağını temsilen ay ve yıldız sembolleri çizildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Doğu Akdeniz'de haklarımıza göz dikenler, Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutladı: "Türkiye dostları için güvence, barış isteyenler için teminattır. Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez."
ŞENTOP: O GÖZÜ ÇIKARIRIZ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'de "Kimsenin zerre toprağında, suyunda gözümüz yok. Bizim de bir karış toprağımızda, suyumuzda kimsenin gözünün olmasına müsaade etmeyiz. O gözü çıkarırız" açıklamasını yaptı.
Uçaklarla gökyüzüne uçaklarla Türk bayrağını temsilen ay ve yıldız sembolleri çizildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Doğu Akdeniz'de haklarımıza göz dikenler, Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutladı: "Türkiye dostları için güvence, barış isteyenler için teminattır. Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez."
ŞENTOP: O GÖZÜ ÇIKARIRIZ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'de "Kimsenin zerre toprağında, suyunda gözümüz yok. Bizim de bir karış toprağımızda, suyumuzda kimsenin gözünün olmasına müsaade etmeyiz. O gözü çıkarırız" açıklamasını yaptı.