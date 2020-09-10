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    • 10.09.2020 Gazete
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    ’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı törenlerle kutlandı!

    Basmane'den başlayan 98. Yıl Zafer Yürüyüşü'ne katılanlar, 350 metrelik Türk bayrağını 'na kadar taşıdı. , 10. eşliğindeki yürüyüşe, çevredekiler de alkışlarla destek verdi. ve , selamlama uçuşu yaptı.

    9 Eylül ruhu
    İzmir Basmane'den başlayan 98. Yıl Zafer Yürüyüşü'ne katılanlar, 350 metrelik Türk bayrağını 'na kadar taşıdı. Marşı, 10. eşliğindeki yürüyüşe, çevredekiler de alkışlarla destek verdi. ve , selamlama uçuşu yaptı.

    Uçaklarla gökyüzüne uçaklarla Türk bayrağını temsilen ay ve yıldız sembolleri çizildi. "Doğu Akdeniz'de haklarımıza göz dikenler, Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler" dedi.




    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutladı: " dostları için güvence, barış isteyenler için teminattır. Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez."



    ŞENTOP: O GÖZÜ ÇIKARIRIZ
    TBMM Başkanı , İzmir'de "Kimsenin zerre toprağında, suyunda gözümüz yok. Bizim de bir karış toprağımızda, suyumuzda kimsenin gözünün olmasına müsaade etmeyiz. O gözü çıkarırız" açıklamasını yaptı.

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