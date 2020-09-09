Türkiye, Akdeniz’deki yasal haklarından vazgeçmedi. Bölgede tansiyon yükselince NATO devreye girdi. Ankara diplomasiden yana tutumunu sürdürürken, Atina yönetimi masayı terk etti. MSB, Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin 10 Eylül’de toplanacağını bildirdi.
Türkiye, Akdeniz'deki yasal haklarından vazgeçmedi. Bölgede tansiyon yükselince NATO devreye girdi. Ankara diplomasiden yana tutumunu sürdürürken, Atina yönetimi masayı terk etti. MSB, Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin 10 Eylül'de toplanacağını bildirdi.