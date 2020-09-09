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    • 09.09.2020 Gazete
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    Kritik toplantı 10 ’de

    , ’deki yasal haklarından vazgeçmedi. Bölgede tansiyon yükselince devreye girdi. diplomasiden yana tutumunu sürdürürken, yönetimi masayı terk etti. , Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin 10 ’de toplanacağını bildirdi.

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