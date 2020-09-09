Coronavirüs salgını dünyayı etkisi altına aldı. Uzmanlar, virüsten korunmak için maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısı yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günkü kabine toplantısının ardından toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. Ancak dün, yine benzer manzaralar yaşandı.

Kalabalık nedeniyle dün İstanbullular araçtan taştı! Özellikle mesai saatlerindeki yoğunluktan yakınan Ahmet Çetin, "Çok kalabalık, biraz seyrek olsun çünkü Coronavirüs var, korkuyoruz. Yine yolcu alıyorlar, şimdi durağa gideyim yine kalabalık, kuyruk, adım atacak yer yok" açıklamasını yaptı.

81 İLDE ZORUNLU

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine COVİD-19 tedbirleri kapsamında yeni genelge gönderdi. Buna göre;

Tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

Toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmayacak. Raylı sistem araçları ile metrobüslere ayakta alınacak yolcuların sayısını, il/ilçe hıfzıssıhha kurulları belirleyecek.

Restoran ve kafelerde 24.00'dan sonra müzik yayını olmayacak.