Bölgesel sorunları birlikte çözeceğiz

-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlıklarında, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Erdoğan, açılış konuşmasında şunları söyledi:ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın şartlarının hafiflemesiyle beraber işbirliğimizin tekrar eski seviyelerine geleceğine inanıyorum. Dayanışma içinde hareket ederek bu salgının üstesinden geleceğimizi ümit ediyorum. Alacağımız kararların ikili ilişkilerimize ivme kazandıracağına inanıyorum.ise yaptığı konuşmada, "Türkiye ve İran, bölgenin iki büyük gücüdür. İki ülkeye yönelik de düşmanlık ve kindarlık vardı ve bugün de var. Bu tür komplolara karşı başarılı olmak için iki ülkenin dostluk ilişkilerini takviye etmesinden başka bir yol yoktur" değerlendirmesinde bulundu.Yayınlanan ortak bildiride, "PKK/PJAK ve diğer terör örgütlerine karşı birlikte operasyon yapılması kararı" vurgulandı.