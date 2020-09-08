Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.09.2020 18:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2020 18:10
    ABONE OL

    Milli : Yüz yüze eğitimde veli rızası bizim için önemli

    Milli , "Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler" dedi.

    Yüz yüze eğitimde veli rızası bizim için önemli
    Bakanlığı, "21 Eylül'de eğitime sadece okul öncesi ve 1. sınıflar başlayacak" açıklamasını yaptı.

    Milli , "Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler" dedi.

    Ayrıntılar geliyor...
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitimde veli rızası bizim için önemli
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri