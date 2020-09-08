Milli Eğitim Bakanlığı, "21 Eylül'de eğitime sadece okul öncesi ve 1. sınıflar başlayacak" açıklamasını yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler" dedi.
Ayrıntılar geliyor...