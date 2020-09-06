6 Eylül KPSS lisans soru ve cevapları için detaylar gelmeye devam ediyor. ÖSYM henüz yayınlamasa bile internet ortamında sorular adaylar tarafından paylaşılıyor. Bunlardan bir tanesi ise ''İstiklal yolu sorusu'' oldu. Peki KPSS Lisans GY-GK'de yer alan İstiklal Yolu nedir? İstiklâl Yolu, Türkiye Kurtuluş savaşının en önemli sac ayaklarından birini oluşturuyor. 19. yüzyılın sonlarında gönüllülerle mahkumların ortak emekleriyle yapılan bu toprak yolda, İstanbul ve Rusya'dan gemilerle İnebolu'ya getirilen silah ve cephane tam üç yıl boyunca Ankara'ya taşınmış. Mustafa Kemal'in 'Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da' sözleri, özgürlüğe koşan kağnı katarlarının geçtiği İstiklal Yolu'nun önemini vurguluyor. İşte GY-GK kamu personeli seçme sınavında sorulan sorular...
2020 KPSS LİSANS İSTİKLAL YOLU SORUSU CEVABI
İstiklâl Yolu, Türkiye Kurtuluş savaşının en önemli sac ayaklarından birini oluşturuyor. 19. yüzyılın sonlarında gönüllülerle mahkumların ortak emekleriyle yapılan bu toprak yolda, İstanbul ve Rusya'dan gemilerle İnebolu'ya getirilen silah ve cephane tam üç yıl boyunca Ankara'ya taşınmış. Mustafa Kemal'in 'Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da' sözleri, özgürlüğe koşan kağnı katarlarının geçtiği İstiklal Yolu'nun önemini vurguluyor.
İnebolu-Kastamonu-Çankırı-Ankara hattında uzanan İstiklâl Yolu'nun günümüzde hala belirgin şekilde kalan en iyi bölümünü İnebolu-Kastamonu arasındaki kağnı yolu oluşturuyor. Rota, Ersizler Kanyonu, Karacehennem Boğazı ve Çuhadoruğu gibi doğal güzelliklerle bezeli.
2020 KPSS SINAV YORUMLARI! KPSS SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
Bu sene yine KPSS lisans sınavının hemen öncesinde ve hemen sonrasında sınavında zor ya da kolay olup olmadığı hakkında adaylardan açıklamalar gelecek.
KPSS YE GİRECEK HERKESE BAŞARILAR DİLERİM #kpss2020
Sınava giren arkadaşlar allah yardımcınız olsun allah emeklerinizi boşa çıkarmasın #kpss2020
Sınav var diye uyanamaz korkusuyla 5 defa saat başı uyanmak peki #kpss2020
Emeklerinizin karşılığını almanız dileğiyle. Tüm adaylara başarılar diliyorum. #kpss2020
Yarım saattir Çorlu-Tekirdağ yolunda sıkışmış trafiğin içindeyiz ve trafiğin tek nedeni tek yöne düşürülmüş yol.KPSS'ye yetişmeye çalışan yüzlerce insan var ve muhtemeln geç kalacağız. Ne olacak şimdi,bu bedeli kim ödeyecek? #kpss2020
bu kutlu sınava girecek tüm arkadaşlara başarılar. sınavda görev alacak arkadaşlara da kolay gelsin. virüssüz bi sınav olsun #kpss2020
Biraz salladım sonra dün sevgilimin askere gitmesi aklıma geldi biraz ona ağladım sndndmdmd sonra biraz daha salladım güzel sınavdı #kpss2020
Kendimi deniyeyim dedim az daha aklımı kaybettim #kpss2020
ablamı sınava getirdim anne gibi hissediliyor #kpss2020
#kpss2020 2. Sınav girişlerinde maskeyle beraber deodorantta dağıtabilirsiniz zira kokudan soru çözemedim(çalışmadığım içinde çözememiş olabilirim ama konumuz bu değil).
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, puan hesaplama işlemleri şu şekilde yapılacak:
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır.