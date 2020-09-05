KPSS 2020 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumu için geri sayım başladı. KPSS'ye girecek olan adaylar sınav hakkındaki detayları öğrenecek o esnada herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için hazırlıklı gitmek istiyor. ÖSYM yayımladığı kılavuzda adaylara dikkat edilmesi gerekenler hususlar konusunda çeşitli uyarılar yaptı. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS kalem silgi verilecek mi? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...
KPSS 2020 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılacak sınavın "Genel Kültür" ve "Genel Yetenek"ten oluşan sabah oturumu 10.15'te başlayacak. Sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra sınav binalarına adaylar alınmayacak.
Bu oturumda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.
EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMU ÖĞLEDEN SONRA
KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavının öğleden sonra oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın düzenlenecek KPSS'ye girecek adaylara hatırlatma yapıldı.
Sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına adaylar alınmayacak.
KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?
ÖSYM tarafından iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutular adaylara dağıtılacak.
KPSS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.
* Sınava giriş belgesi
* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
* Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır.
KPSS HAKKINDA
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.