KPSS 2020 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumu için geri sayım başladı. KPSS'ye girecek olan adaylar sınav hakkındaki detayları öğrenecek o esnada herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için hazırlıklı gitmek istiyor. ÖSYM yayımladığı kılavuzda adaylara dikkat edilmesi gerekenler hususlar konusunda çeşitli uyarılar yaptı. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS kalem silgi verilecek mi? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

KPSS 2020 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılacak sınavın "Genel Kültür" ve "Genel Yetenek"ten oluşan sabah oturumu 10.15'te başlayacak. Sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra sınav binalarına adaylar alınmayacak.

Bu oturumda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.

EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMU ÖĞLEDEN SONRA

KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavının öğleden sonra oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın düzenlenecek KPSS'ye girecek adaylara hatırlatma yapıldı.

Sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına adaylar alınmayacak.