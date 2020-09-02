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    • 03.09.2020 00:42
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    Son dakika: İletişim Başkanı 'dan 'a sert mesaj: Saçlarının telini zarar gelirse bedelini ödersiniz

    Son dakika heri... Başkanı hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada " makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden ’nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir. Meis’te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz. Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları ’de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken; bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür." dedi.

    Son dakika heri... Başkanı hesabı Twitter üzerinden 'a çok sert tepki gösterdi.

    Fahrettin Altun paylaşımında "Meis'te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz. Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları 'de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken; bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür" dedi.

    Yunan makamlarına seslenen Altun "O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden 'nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir." şeklinde konuştu.

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    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a sert mesaj: Saçlarının telini zarar gelirse bedelini ödersiniz
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