Grip aşısı nerede yapılır?

Salgın hastalıkların başlamaması için aşı önlem olarak yapılır. Aşının yapılması için en ideal dönem Ekim, Kasım ve Aralık aylarıdır. Virüs salgınından korunmak için yapılan grip aşısının etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Grip aşısı olanların bazılarında seyrek olarak kaşıntı, kabartı ve kızarıklıklar görülebilir. Grip aşısı yapılanlarda çok ender olmakla beraber, uyuşmalar, havale nöbetleri görülebilir. Grip aşıları eczanelerde ve tüm sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor. Bu bilgiler geçen yıla göre derlenmiştir.

Eczanede grip aşısının fiyatı ne kadar?

Geçen yıl grip aşısının fiyatı 72 TL idi. Bu yıl için henüz bir fiyat açıklaması yapılmadı. Eczanelerde henüz grip aşısı bulunmamakla birlikte randevulu sistem işlemektedir. İstanbul'da birçok eczanede randevulu sisteme geçilmiştir.