Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan corona salgını hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada bazı vatandaşların mutlaka grip aşısı olması gerektiğine yer verildi. Sağlık Bakanlığı ise yoğun başvuru sonrası bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada aşağıdaki hastalığı bulunan vatandaşların grip ile zatürre aşısı yaptırması gerektiğine yer verildi. Peki ama Grip aşısı koronavirüsten korur mu? Grip aşısı Covid-19'a karşı etkili mi? Dünya Sağlık Örgütü, sonbaharda yeni tip koronavirüsle benzer semptomlara sahip olan grip hastalarındaki artışın önüne geçmek için dünyaya grip aşısı olma çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısına yönelik açıklama geldi. Peki ama Grip aşısı koronavirüsten korur mu?
KİMLER GRİP AŞISI OLMALI?
65 yaş üzeri kişiler,
böbrek yetmezliği,
kalp damar sistemi rahatsızlığı,
şeker,
astım,
kronik akciğer hastalığı olanlara
6 ay-18 yaş arası aspirin kullananlar ile hamilelerin
Bakanlık , yukarıdaki gruplarda olan vatandaşların mutlaka grip ya da zatürre aşısı olması gerektiğini belirtti.
885 BİN KİŞİ ÖLDÜ
Koronavirüs salgını ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada dünya genelinde 25 milyondan fazla kişinin coronaya yakalandığı , toplamda 855 binden fazla kişinin hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğine yer verildi.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü de resmi internet sitesi üzerinden grip aşısını öncelikli olarak kimlerin yaptırması gerektiğine ilişkin bir bilgilendirme yayımladı. Bu bilgilendirmede, 65 yaşından ileri yaştaki kişilerin, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklar/bebekler kadar duyarlı olduğu belirtildi. Yaşlıların grip olduklarında hastalığı daha ağır geçirebildiklerine işaret eden bakanlık, 65 yaş üzeri kişilerin, kronik böbrek yetmezliği, kalp damar sistemi rahatsızlığı, şeker hastalığı, astım, kronik akciğer hastalığı olanların, 6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler ile hamilelerin mutlaka aşı yaptırmaları önerdi.
Grip aşısı nerede yapılır?
Salgın hastalıkların başlamaması için aşı önlem olarak yapılır. Aşının yapılması için en ideal dönem Ekim, Kasım ve Aralık aylarıdır. Virüs salgınından korunmak için yapılan grip aşısının etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Grip aşısı olanların bazılarında seyrek olarak kaşıntı, kabartı ve kızarıklıklar görülebilir. Grip aşısı yapılanlarda çok ender olmakla beraber, uyuşmalar, havale nöbetleri görülebilir. Grip aşıları eczanelerde ve tüm sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor. Bu bilgiler geçen yıla göre derlenmiştir.
Eczanede grip aşısının fiyatı ne kadar?
Geçen yıl grip aşısının fiyatı 72 TL idi. Bu yıl için henüz bir fiyat açıklaması yapılmadı. Eczanelerde henüz grip aşısı bulunmamakla birlikte randevulu sistem işlemektedir. İstanbul'da birçok eczanede randevulu sisteme geçilmiştir.
Grip aşısı koronavirüsten korur mu?
Dünya Sağlık Örgütü'nün(DSÖ) baş danışmanlarından Bruce Aylward, sonbaharda yeni tip koronavirüsle hemen hemen aynı semptomlara sahip olan grip hastalığının önüne geçilmesi için dünyaya geniş kapsamlı bir aşılama çağrısı yaptı. Bu şekilde "yüksek ateş", "öksürük" ve "yorgunluk" gibi ortak belirtilere sahip olan iki hastalığın birbirinden ayırt edilerek hastanelerde oluşacak doluluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.Öte yandan, dünya genelinde yeni tip corona virüs nedeniyle şu ana kadar 22 milyon 122 bini aşkın kişinin enfekte oldu, 778 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Diğer taraftan, DSÖ'den bulaşıcı hastalık uzmanı Maria Van Kerkhove daha önce yaptığı açıklamada corona virüse karşı bağışıklığın toplumun yüzde 10'undan daha azında oluştuğunu söylemişti.
Sağlık Bakanı Koca konuyla ilgili ''Herkesin aşı olması gibi bir durum dünyada söz konusu değil, bu önerilmiyor. Bununla ilgili Bilim Kurulu'nda konu gündeme gelmiş oldu. Özellikle kimlere aşı yapılma zorunluluğun olduğunu biliyoruz ama Kovid döneminde kimler riskli olabilir, bununla ilgili bir iki hafta içerisinde çalışma yapılıyor olacak. Bu yıl Kovid olduğu için daha çok risk taşıyan hangi hasta grubu olabilir. Bununla ilgili Bilim Kurulumuz çalışma yapıyor. Zorunlu olan hastalık durumlarında biz zaten grip aşısını Bakanlık olarak ücretsiz yapıyoruz. Grip aşısına ulaşım, temin açısından da her yıl aldığımız belli miktar aşı var. Bu yıl yine o aşının temini sağlanmış olacak. Bu yıla özel aşının daha fazla tüketileceğini, risk gruplarının daha fazla olduğunu biliyoruz.'' cümlelerini kullandı.
Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Songül Özer Covid -19 nedeniyle sıklıkla sorulan bu soruyu "Grip aşısı şu anda bütün dünyada ülkemizde de hali hazırda devam etmekte olan mevsimsel gripten yani influenza'dan bizi korur. Ama şöyle düşünün: Krona virüs enfeksiyonu bağışıklık sistemi zayıflamış olan insanlarda daha rahat enfeksiyon oluşturuyor. Siz de eğer mevsimsel grip varsa ve yaşınız ileriyse yani 65 yaşın üzerindeyseniz ve altta yatan başka bir hastalığınız kronik hastalığınız varsa bir de üzerine mevsimsel yani influenza ile enfekte olduysanız mevsimsel gribiniz varsa elbette ki korona virüsü aldığınızda bu sizin korona virüs enfeksiyonunu daha ağır geçirmenize neden olacaktır. O yüzden biz korona virüsle zaten olsa da olmasa da riskli grubun mutlaka yılda bir kere gripten korunmak için aşı yaptırmasını öneriyoruz. Yani eğer grip aşısı yaptırırsanız ve influenza' dan korunduysanız korona virüs size bulaşsa bile daha hafif atlatırsınız. Ama şöyle bir yanlış düşünceye sakın kapılmamalısınız. Ben grip aşısı yaptırdım. Korona virüs enfeksiyonu olmayacağım. Hayır. Korona virüs başka bir virüs, grip oluşturan influenza başka bir virüs. Ama hastalığı hafif atlatmanızı sağlar mı? Evet sağlar." cümleleriyle yanıtladı.