Fransa başta olmak üzere İtalya, Mısır ve BAE'nin Türkiye'ye karşı askeri kapasitelerini aşan adımları, istemeyerek de olsa Almanya'nın Yunanistan tarafında devreye girmesiyle sonuçlandı. Bu kapsamda Doğu Akdeniz cephesinde NATO'nun kriz yaşaması ve ABD'nin GKRK'ye silah ambargosunu kaldırarak gerilimi artırması ile birlikte savaş riski arttı. Bu gelişmeler yaşanırken Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, Türkiye'nin kendisini savunmak için Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin göreve hazır olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Yılmaz'ın sosyal medyadan yapıtığı açıklama: