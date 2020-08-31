Yunanistan'ın Kaş'ın hemen karşısında yer alan ve Yunan ana karasına 580 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'nı silahlandırdığı yönündeki haberlere, Ankara çok sert tepki gösterdi. Yunan Savunma Bakanlığı ise, bugün bir açıklama yaparak adanın silahlandırılmadığını, Meis'teki muhafız gücünün nöbet değişiminin yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu nöbet değişimi Rodos adası üzerinden yapılan alışılagelmiş bir durumdur. Nöbet değişimi Rodos ile Meis arasında yapılan gemi seferleriyle gerçekleştirilmektedir" denildi. Meis'te çekilen fotoğraflardan birinde bir grup Yunan askeri normal sefer yapan feribotlardan çıkarken, bir başka karede ise bir grup asker aynı feribota binerken görülüyordu.
Yunan kurmaylar, biri 2020-2021, diğeri de 2020-2025 için iki ayrı silahlanma programı üzerinde çalışıyor. Yunan medyasına göre hükümet, "Oruç Reis" krizi üzerine, 10 yıl süren ekonomik kriz nedeniyle silahlı kuvvetlerde uygulanan "kemer sıkma" politikalarına son verilmesini kararlaştırdı.
Bu çerçevede ilk aşamada, 1-1.5 milyar Euro harcanarak önemli bölümü uçamaz durumda olan 44 adet Fransız Mirage savaş uçağının yanı sıra, kara ve deniz kuvvetlerindeki arızalı helikopterler için derhal gerekli yedek parça siparişi verilecek. Ayrıca, Almanya'dan satın alınan 214 tipi ve 209 tipi denizaltılar için 33 yeni torpil ile 4 adet Sikorsky helikopteri de satın alınacak. 5 yıllık silahlanma programında da aslan payını Fransa'nın alacağı öngörülüyor.
FRANSA İLE ANLAŞMA
Yunan Hava Kuvvetleri'ne 12 ila 18 adet Rafale tipi savaş uçağının satın alımı için müzakereler sürüyor. Rafale savaş uçakları geçen hafta Doğu Akdeniz'de Fransa, Yunanistan, İtalya ve Kıbrıs Rum yönetiminin katılımı ile gerçekleştirilen ortak tatbikatta yer almıştı. Deniz kuvvetleri için ise 4 fırkateynin modernizasyonunun yanı sıra Fransa'dan yeni fırkateynler (2 ila 2.5 milyar Euro değerinde) satın alınması planlanıyor
GERGİN ORTAMDA MEİS'E ASKER GÖNDERDİLER
Doğu Akdeniz'deki "Oruç Reis" krizi sürerken, Yunanistan, Kaş'ın karşısındaki Meis Adası'na asker gönderdi. Feribotla gönderilen ve tatil için gelen turistlerin arasında Meis limanına çıkan askerlerin takviye için mi yoksa nöbet değişimi için mi Ada'ya geldikleri öğrenilemedi. Yunan haber siteleri, bu askerlerin Rodos Adası'ndaki Milli Muhafız Gücü'ne bağlı unsurlar olduğunu aktardı.
Silahlanma programında, Yunanistan'ın destekçileri İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de bazı silah satın alımlarının bulunduğu belirtildi. Yunanistan'ın, silahlanma programlarının yanı sıra Fransa ile yeni bir savunma işbirliği anlaşması imzalaması da bekleniyor. Yunan medyasına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis söz konusu anlaşmayı muhtemelen 10 Eylül'de imzalayacak.
1947 Paris Anlaşması'nda On İki Ada'nın silahtan arındırılmış statüde olduğu açıkça belirtilmesine rağmen, Yunanistan, 1974 sonrasında BM Şartı'nın 51'inci Maddesi'ne dayanarak, "Egemenlik sahamızı koruyoruz" gerekçesiyle bu adaları silahlandırdı.
TÜRK DIŞİŞLERİ'NDEN ATİNA VE PARİS'E DOĞU AKDENİZ TEPKİSİ
Yunanistan'ın Meis Adası'na asker göndermesi üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı, buranın silahsızlandırılmış statüde olduğu hatırlatarak, "Bu, Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir. Adanın statüsüne yapılmaya çalışılan gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz. Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz" açıklamasını yaptı.
Yunanistan'dan tehlikeli adım!
30 Ağustos törenlerinde verilen mesajlarla paniğe kapılan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın şartlar olgunlaştığında Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma yapacaklarını açıkladı.
Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini hedef alan Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma yapacaklarını açıkladı.
Güney Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştiren, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamada, "Hedefimiz aşamalı olarak Yunanistan'ın deniz bölgelerinin tamamını sınırlandırmak.Tehdit, rencide ve meydan okuma olmadan diyalog yapılmalıdır" dedi.
Dendias aynı zamanda artlar olgunlaştığı an, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma yapacaklarını açıkladı.
RUM KESİMİ VE YUNANİSTAN'I KORKU SARDI
Doğu Akdeniz'de ve Ege'de Türkiye'ye karşı provokatif faaliyetlerde bulunan Yunanistan, çareyi ekonomik darboğazda olan Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile ittifakı geliştirme çabasında buldu.
Rum Savunma Bakanı Haralabos Petridis de yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta bir çözüm için garantilerin ve Türk askeri varlığının olmaması gerektiğini iddia etti.
Rum muhalefet partisi EDEK Başkanı Marinos Sizopulos da Yunan hükümetlerinin, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs'taki Yunan askerinin sayısının ve silah sayısının artırılması gerektiğini söyledi.
MEİS ADASI NEREDE?
unanistan'ın Akdeniz'de bulunan tek adası olan Meis adası, Kızılhisar Adası olarak da bilinir. Meis Adası, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın On İki Ada'sına (Dodekanesos) bağlı, Antalya'nın Kaş ilçesine yalnızca 2.1 km uzaklıkta bir adadır.
Adadaki tek yerleşim yeri olan Kastellorizo (Megisti ya da Meis), St. Jean Şövalyeleri'nin buradaki kızıl kayalardan ötürü adaya verdikleri Château-Roux (Kızıl Şato) adının bozulmuş biçimidir. St. Jean Şövalyelerinden sonra ada sırasıyla Mısır, Napoli ve 1512'de Osmanlı egemenliğine girdi. Osmanlılar kısa aralıklar dışında 1915'e değin adayı ellerinde tuttular.[kaynak belirtilmeli] I. Dünya Savaşı sırasında Fransızların eline geçen ada Lozan Antlaşması (1923) ile İtalya'ya verildi. II. Dünya Savaşı sonrasında (1948) ise On İki Ada'yla birlikte Yunanistan'a bağlandı.
Az miktarda üzüm ve zeytin yetiştirilen adada en önemli uğraş sünger avcılığıdır. Kıyıları son derece girintili çıkıntılı ve sarp olan adaya yalnızca doğu kıyısından girilebilir. Tek yerleşim de bu kıyıdaki Kastellorizo (Megisti) köyüdür.