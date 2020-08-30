Vodafone, Yanımda uygulamasını indirene 5 GB hediye internet veriyor. Vodafone'un sağladığı bu kampanya sayesinde 5 GB hediye internetinizi 1 hafta boyunca doya doya kullanabileceksiniz. Vodafone'dan 5 GB hediye internet kazanmak oldukça kolay bir husus olarak kaydediliyor. Vodafone faturasız hat sahibi olan herkes Yanımda uygulamasını App Store ya da Google Play Store üzerinden indirdikten sonra 1 haftalık 5 GB hediye internet paketini anında kazanıyor.
Vodafone EBA İnternet İçin Nasıl Başvurulur?
Korona virüsü salgısı nedeniyle eğitime ara verilirken, uzaktan eğitim kapsamında Vodafone EBA internet kullanımı için abonelerinin herhangi bir SMS göndermesine gerek kalmadan faturalı ya da faturasız olmaları fark etmeksizin tüm Vodafone abonelerine internet paketleri otomatik olarak yüklenecektir. Kullanım ücretsiz olmakla birlikte, faturalara bir ücret yansıması söz konusu olmayacaktır. İnternet paketleri otomatik olarak yüklenildiği için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ders programları açıklandıktan itibaren Vodafone EBA internet paketi kullanılabilir.
Vodafone'dan 5 GB hediye internet nasıl kazanılır?
Vodafone'dan 5 GB hediye internet kazanmak oldukça kolay bir husus olarak kaydediliyor. Vodafone faturasız hat sahibi olan herkes Yanımda uygulamasını App Store ya da Google Play Store üzerinden indirdikten sonra 1 haftalık 5 GB hediye internet paketini anında kazanıyor.
Vodafone'dan 5 GB hediye internetinizi kazanmak için, faturasız bir hatta sahip olmalı, Yanımda uygulamasını ilk defa indirmelisiniz. Vodafone Yanımda uygulamasını indirdikten sonra uygulamayı açın ve numaranıza özel şifrenizle giriş yapın. Vodafone Yanımda'ya giriş yaptıktan sonra uygulamada yer alan Ek Paketler bölümünde hattınıza tanımlanan 1 haftalık 5 GB hediye interneti anında kullanıma açabilirsiniz.
Eğer Yanımda uygulamasını daha önceden indirmiş ancak 1 haftalık 5 GB hediye internet kampanyasından faydalanmamışsanız yine aynı yöntemler ile hediyenizi hattınıza tanımlatabilirsiniz (Kampanyadan yararlanmak için 30 gün içinde yeni aktivasyon yapmış ya da numara taşımış olmanız gerekmektedir.).
Vodafone'dan 5 GB hediye internetiniz tanımlandıktan sonra yüzde 80 ve yüzde 100 bilgileriniz kısa mesaj yoluyla size ulaştırılmaktadır. Artık 5 GB hediye internetinizi paket aşım sorununuz olmadan kullanabilirsiniz.
EBA Nedir?
Eğitim Bilişi Ağı'nın kısa adı olan EBA, bilişim teknolojisi donanımlarının kullanılması amacıyla etkin materyaller eşliğinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmış olan ve an sınıf seviyelerine uygun, güvenilir, gerekli incelemelerden geçmiş e- içeriklerin bulunduğu bir soysal platform olarak tanımlanabilir.