Romandı gerçek oldu! Ünlü dolandırıcı savcının odasından çıkarken yakalandı

Türk edebiyatının ustaları arasında yer alan Orhan Kemal'in, Müfettişler Müfettişi ve Üçkâğıtçı isimli kitaplarında Kudret Yanardağ isimli bir karakterin dolandırıcılık serüvenleri anlatılır. 1960'larında sonlarında kaleme alınan bu iki kitapta ana karakter Kudret Yanardağ'ın Anadolu'da kent kent dolaşıp memurları ve eşrafı nasıl dolandırdığından bahsedilir. İşte bu romandaki hikâye 2020 Türkiye'sinde gerçek oldu.

60 MİLYON TL'LİK HAREKET

Bulunduğu ortama göre kendisini Yargıda Birlik Platformu Başkanı, hâkim, askeri savcı, MİT mensubu, emekli asker olarak tanıtan modern 'Sülün Osman' Doğan Çelik'in hikâyesi 'Bu kadarına da pes' dedirtiyor. Dolandırıcılık ve hırsızlıktan ceza alınca 'Şükrettin' olan adını Doğan olarak değiştiren Çelik, gittiği illerde üst düzey karşılanıp ağırlanırken, yerel ve ulusal medyada iş insanı olarak birçok kez haber oldu. Balıkesir Burhaniye İlçesi'nde geleneksel yapılan Kızıklı Yağlı Güreşleri'nde de 4 kez güreş ağası oldu. Doğan Çelik'in, 'yargıdaki dosyalarınızı çözerim' diyerek, hakkında soruşturma yürütülen çok sayıda kişiyi de dolandırdığı belirlendi. Çelik'in, haklarında soruşturma bulunan veya ihraç edilen yüzlerce FETÖ'cüden de para aldığı hesap hareketlerinden ortaya çıktı.

Çelik'in farklı bankalarda bulunan hesaplarıyla ilgili yapılan çalışmada ise 60 milyon liralık hesap hareketi belirlendi.