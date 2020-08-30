Sosyal medya platformları olan Facebook, Instagram, Twitter ve WhatsApp'taki yavaşlığın sebebi dün geceden beri en çok merak edilen konuların arasında yer alıyor. Gece saatlerinden itibaren bu platformlara erişim sıkıntısı yaşanırken 'İnternet neden yavaş, ne zaman düzelecek? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve WhatsApp çöktü mü, neden girilmiyor ve fotoğraf gönderilmiyor? Soruları da Google üzeriden yoğun bir şekilde araştırılıyor.
İnternet mi çöktü? Bazı uygulamalara girilmiyor
Türkiye'de Twitter ve Whatsapp'ta erişim problemleri yaşanıyor. En çok merak edilen İnternet neden yavaş sorusu uygulamalar ve oyunlara girmemesi sebebiyle dikkat çekiyor. Google ve Youtube erişim yokken Twitter ve Whatsapp'ta 30 Ağustos 2020 Pazar günü bir gelip bir gidiyor.
İnternet neden yavaş ne oldu?
İnternette Google erişim olmadığı için hareket etmiyor. Google ve Youtube olmadığı yerde Twitter ve Whatsapp'a girmek isteyenler de erişim problemi yaşıyor. Ancak Twitter ve Whatsapp daha hızlı bir şekilde düzelirken Google ve Youtube halen erişim yok?
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve WhatsApp'a yönelik herhangi bir erişim engeli bulunmazken, ilk etapta yaşanan yoğunluğunun artan trafiğe bağlı kaynaklandığı düşünülüyor.