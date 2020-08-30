Türk Telekom, Türkiye'de hizmet vermekte olan ve yaygın olarak tercih edilmekte olan operatörler arasında bulunmaktadır. Türk Telekom'un müşterilerine pek çok farklı kampanya sağlamakta olup, bunlar arasında Türk Telekom bedava internet 2020 seçeneği de bulunmaktadır. Türk Telekom verdiği bedava internet paketleri abonelerini memnun etmektedir. Ayrıca özel gün kutlamalarına katılmak amacıyla milli ve dini bayramlarımıza özel ektra bedava internet kampanyaları düzenlemektedir. Bu yıl ki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için abonelerine ''30 Ağustos Vodafone Bedava İnternet Hediyesi'' olarak bedava internet paketi hediye etmektedir.
30 Ağustos Türk Telekom Bedava İnternet Hediyesi
Bedava internet kampanyaları denilince akla ilk gelen Türk Telekom verdiği bedava internet paketleri abonelerini memnun etmektedir. Ayrıca özel gün kutlamalarına katılmak amacıyla milli ve dini bayramlarımıza özel ektra bedava internet kampanyaları düzenlemektedir. Bu yıl ki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için abonelerine ''30 Ağustos Vodafone Bedava İnternet Hediyesi'' olarak bedava internet paketi hediye etmektedir.
30 Ağustos Türk Telekom Bedava İnternet Hediyesi Nasıl Yapılır?
Türk Telekom aboneleri için 30 Ağustos Türk Telekom bedava internet hediyesi olarak 5 GB bedava internet paketi hazırlarken, paket kullanımı için abonelerinin herhangi bir işlem yapması gerekmemektedir. Yani bedava internet paketine sahip olmak için herhangi bir uygulamaya girmek ya da SMS gönderimi gerekmemektedir.
30 Ağustos 2020 Pazar günü geçerli olacak 5 GB Türk Telekom bedava internet paketi kullanımı sadece Zafer Bayramı için geçerli olup, kalan kullanım söz konusu ise gün sonunda otomatik silinecektir.
Yeni Hat Sahiplerine Türk Telekom'dan Bedava İnternet
Türk Telekom yeni hat sahibi abonelerine özel de birçok kampanya ile bedava GB sunmaktadır. Türk Telekom Efsane 8, 12 ve Prime Efsane 20 tarifelerinden birini tercih eden yeni Türk Telekomlular, sadece 1 defaya mahsus aylık 10 GB bedava internet kazanıyor! 10 gb bedava Türk Telekom internet kampanyası hattınıza otomatik olarak tanımlanacaktır. 10 gb bedava internette kalan kullanımlarınız bir sonraki aya devretmeyecektir.
Efsane Tarifeler
Eğer numara taşıma ya da yeni hat alma ile Türk Telekom müşterisi olmuşsanız ve Türk Telekom bedava internet nasıl yapılır? yollarını arıyorsanız, efsane paketler tercih edebileceğiniz maddeler arasındadır.
Efsane 8
Efsane 12
Prime Efsane 20
Türk Telekom Sil Süpür uygulamasına yeni katılan müşterilere de sunulmakta olan bu imkân, 10 Temmuz-10 Ekim 2020 tarihleri arasında, aylık toplam 10 GB hediye vermektedir. Kampanya kapsamı içerisinde bulunan bedava internet hizmetleri bunlardır.
2 gün, saat 12.00-06.00 arasında geçerli 10 GB2 gün, saat 12.00-06.00 arasında geçerli 5 GBGünlük 10 GBGünlük 1 GBGünlük 2 GBGünlük 5 GBTwitter-Instagram-Facebook-Youtube için günlük 2 GBTwitter-Instagram-Facebook-Youtube için günlük 4 GBHaftalık 10 GBHaftalık 1 GBHaftalık 2 GBHaftalık 5 GB7 Gün 12.00-06.00 saatleri arasında 10 GB7 Gün 12.00-06.00 saatleri arasında 5 GBTwitter-Instagram-Facebook-Youtube için haftalık 2 GBTwitter-Instagram-Facebook-Youtube için haftalık 4 GBWhatsapp için haftalık 2 GBWhatsapp için haftalık 4 GBWhatsapp için haftalık 10 GBBu paketlerden haftalık, haftada bir defa verilen paketlerin toplamı, 10 GB olacak şekilde planlanmaktadır.