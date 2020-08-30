30 Ağustos Türk Telekom Bedava İnternet Hediyesi Nasıl Yapılır?

Türk Telekom aboneleri için 30 Ağustos Türk Telekom bedava internet hediyesi olarak 5 GB bedava internet paketi hazırlarken, paket kullanımı için abonelerinin herhangi bir işlem yapması gerekmemektedir. Yani bedava internet paketine sahip olmak için herhangi bir uygulamaya girmek ya da SMS gönderimi gerekmemektedir.

30 Ağustos 2020 Pazar günü geçerli olacak 5 GB Türk Telekom bedava internet paketi kullanımı sadece Zafer Bayramı için geçerli olup, kalan kullanım söz konusu ise gün sonunda otomatik silinecektir.