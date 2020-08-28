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    • 28.08.2020 Gazete
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    ’da kan donduran itiraf! öz annesi ve sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldü...

    ile programının canlı yayında Şiar’ın öz annesi ve sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Vahşet yürekleri kanattı!

    Müge Anlı ile 'e katılan 'dan Samet Kılıç, "9 yaşındaki oğlum Şiar'ın ölümü şüpheli, e kurban gitmiş olabilir" dedi. Anlı ve ekibi duruma el koyup anne ve birlikte yaşadığı sevgilisi 'nın üzerine yoğunlaştı. Programa katılan Gülüzar Amanet, "Ben nasıl cinayet işledim" diye ağlayınca vahşet ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlılar poliste vahşeti kabul etti. Sosyal medyada ise katil anne ve sevgilisine tepki yağdı: Senin gibi anne olmaz olsun. Ana değil canavar...



    9 yaşındaki , evde yanarak hayatını kaybetmişti.


    Şiar Kılıç






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