Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Sakarya'dan Samet Kılıç, "9 yaşındaki oğlum Şiar'ın ölümü şüpheli, cinayete kurban gitmiş olabilir" dedi. Anlı ve ekibi duruma el koyup anne Gülüzar Amanet ve birlikte yaşadığı sevgilisi Hami Kıcı'nın üzerine yoğunlaştı. Programa katılan Gülüzar Amanet, "Ben nasıl cinayet işledim" diye ağlayınca vahşet ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlılar poliste vahşeti kabul etti. Sosyal medyada ise katil anne ve sevgilisine tepki yağdı: Senin gibi anne olmaz olsun. Ana değil canavar...
9 yaşındaki Şiar Kılıç, evde yanarak hayatını kaybetmişti.
Şiar Kılıç