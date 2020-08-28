Görev yapacakları bölge özelliklerine uygun arazi şartlarında;

- Gece ve gündüz manevra eğitimi,

- Haritacılık bilgisi ve Küresel Konumlama Cihazı (GPS) kullanımı

- Arazi şartlarına uygun kamuflajla gizlenme

- Dağcılık

- Suda geçiş tekniklerini öğrenerek, her türlü doğal ve suni engelleri aşma yeteneği kazanıyor.

Kurgulanan gerçeğe yakın operasyon ve çatışmalarla tecrübe kazanan timler, Ateş ve Manevra Parkuru'nda simülatörler yardımıyla çatışma ortamını yaşıyor. Komandoların, kurgulanan çatışmalardaki atışları, isabetleri ve hareketleri simülatör aracılığıyla bilgisayar ortamına taşınarak eğitmenler tarafından değerlendiriliyor. Eğitmenler, eksik ya da hatalı davranışları belirleyip komandoları uyarıyor.

Silah seslerini tanıyarak ateş altında ilerlemeleri, fiziksel ve ruhsal dayanıklılık sağlamaları için eğitimlerinde çatışma ortamları canlandırılan JÖH timleri, şüpheli mağaraya ve eve yaklaşma-arama, pusu ve pusuya karşı koyma, hedefi ilk atışta etkisiz hale getirme senaryolarında başarılı bir performans ortaya koyuyor. Her türlü silah teçhizatını kullanma eğitimi alan timlerin, mayın ve patlayıcı madde tespiti, teşhisi ve imhası konusundaki eğitimlerine de büyük önem veriliyor. Oldukça zor eğitim parkurlarını aşmayı başaran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurucu timleri JÖH'ler, doğal afet durumlarında da emniyet ve kurtarma faaliyetlerine de katılıyor.

Temel savaş eğitimlerini alan JÖH timleri, eğitimleri boyunca 260 kilometre koşu, 675 kilometre yürüyüş olmak üzere toplamda 935 kilometre yol kat ediyorlar.