Jandarma Özel Harekat yani JÖH birliklerine girmek için gereken genel başvuru şartlarını ve JÖH timlerinin aldıkları eğitimleri merak edenler haberimizde öğrenebilir. Jandarma Genel Komutanlığı'nda JÖH olarak görev almak isteyen yoğun bir şekilde 2020 yılında JÖH alımı yapılacak mı? 2020'de JÖH alımı nasıl oluyor? Şartlar neler? sorularını soruyor ve araştırıyor. İşte JÖH alımı hakkında merak edilenler… JÖH, Jandarma Özel Harekât Birliğinin kısaltılmasıdır. JÖH üyelerinin birçoğu rütbelidir ve genellikle terörle mücadele alanında görev yaparlar. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı olan JÖH'ler seçme ve gönüllü askerlerden oluşmaktadır. Uzman çavuş ağırlıklı olan JÖH'lerde astsubay ve erler de görev alır. Her birliğin başında ise bir yüzbaşı bulunur. Erler C Timi olarak adlandırılan timlerde görev alır.
Jandarma Özel Harekat (JÖH) Eğitimleri
Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı olan Özel Harekat birimleri (JÖH) seçme ve gönüllü askerlerden oluşuyor. Jandarma Özel Harekat Timleri'nin eğitimleri, İzmir Foça'da bulunan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda yapılıyor.
Binlerce askerin arasından seçilen komandolar;
- Yorgunluk ve uykusuzluğa dayanabilme
- Stres altında doğru karar verebilme
- Özgüven
- Silah arkadaşlığı
- İklim ve arazi şartları nedeniyle ortaya çıkan engelleri aşabilme
- Mevcut silahları etkili şekilde kullanabilme eğitimleri alıyor.
Görev yapacakları bölge özelliklerine uygun arazi şartlarında;
- Gece ve gündüz manevra eğitimi,
- Haritacılık bilgisi ve Küresel Konumlama Cihazı (GPS) kullanımı
- Arazi şartlarına uygun kamuflajla gizlenme
- Dağcılık
- Suda geçiş tekniklerini öğrenerek, her türlü doğal ve suni engelleri aşma yeteneği kazanıyor.
Kurgulanan gerçeğe yakın operasyon ve çatışmalarla tecrübe kazanan timler, Ateş ve Manevra Parkuru'nda simülatörler yardımıyla çatışma ortamını yaşıyor. Komandoların, kurgulanan çatışmalardaki atışları, isabetleri ve hareketleri simülatör aracılığıyla bilgisayar ortamına taşınarak eğitmenler tarafından değerlendiriliyor. Eğitmenler, eksik ya da hatalı davranışları belirleyip komandoları uyarıyor.
Silah seslerini tanıyarak ateş altında ilerlemeleri, fiziksel ve ruhsal dayanıklılık sağlamaları için eğitimlerinde çatışma ortamları canlandırılan JÖH timleri, şüpheli mağaraya ve eve yaklaşma-arama, pusu ve pusuya karşı koyma, hedefi ilk atışta etkisiz hale getirme senaryolarında başarılı bir performans ortaya koyuyor. Her türlü silah teçhizatını kullanma eğitimi alan timlerin, mayın ve patlayıcı madde tespiti, teşhisi ve imhası konusundaki eğitimlerine de büyük önem veriliyor. Oldukça zor eğitim parkurlarını aşmayı başaran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurucu timleri JÖH'ler, doğal afet durumlarında da emniyet ve kurtarma faaliyetlerine de katılıyor.
Temel savaş eğitimlerini alan JÖH timleri, eğitimleri boyunca 260 kilometre koşu, 675 kilometre yürüyüş olmak üzere toplamda 935 kilometre yol kat ediyorlar.
Jandarma Özel Harekat Genel Başvuru Şartları
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- En az lise mezunu veya lise dengi okuldan mezun olmak
- Adayların askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya başvuru itibari ile askerlik yapıyor olmak
- İlgili başvuru süreci içerisinde belirtilen yaş aralıklarında olmak.
- Başvuru tarihi itibari ile askerlik terhisinin üzerinden 3 yıldan daha fazla geçmemek
- Sağlık raporunda asker olmak adına herhangi bir engele sahip olmamak
- En az 164 santimetre boyunda olmak
- Vücut yapısında herhangi bir bozukluk olmamak.
- Herhangi bir yara ya da ameliyat izine sahip olmamak.
- Güvenlik soruşturmaları geçmek
- Askerlik süreci içerisinde ceza almamak
Özel Harekat ( JÖH ) Nedir?
JÖH, Jandarma Özel Harekât Birliğinin kısaltılmasıdır. JÖH üyelerinin birçoğu rütbelidir ve genellikle terörle mücadele alanında görev yaparlar.
Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı olan JÖH'ler seçme ve gönüllü askerlerden oluşmaktadır. Uzman çavuş ağırlıklı olan JÖH'lerde astsubay ve erler de görev alır. Her birliğin başında ise bir yüzbaşı bulunur. Erler C Timi olarak adlandırılan timlerde görev alır.
JÖH'ler ejderler, efeler, dadaşlar, roketler, akrep, kurtlar, fatihler gibi isimler alarak, kollarında birimlerine özgü birlik arması taşır.
Jandarma Özel Harekat ( JÖH ) Eğitimleri Jandarma Özel Harekat Timleri'nin eğitimleri, terörle mücadele bölgesine oldukça benzeyen Foça'da gerçekleştirilir. JÖH adayları İzmir'in Foça ilçesinde on haftalık bir eğitime tabi tutulur. Burada temel savaş tekniklerini ve coğrafi koşullara dayanıklılığı arttıran eğitimleri alan JÖH'ler yorgunluk ve uykusuzluğa dayanabilme, stres altında doğru karar verebilme, özgüven, silah arkadaşlığı, iklim ve arazi koşulları sebebiyle karşılarına çıkabilecek engelleri aşabilme, mevcut silahları etkin kullanabilme gibi birbirinden zor eğitimleri alır.
Temel savaş eğitimlerini alan JÖH timleri, eğitimleri boyunca 260 kilometre koşu, 675 kilometre yürüyüş olmak üzere toplamda 935 kilometre yol kat ediyor. Manevra eğitimi, haritacılık bilgisi, küresel konumlama cihazı, kamuflaj, dağcılık, suda geçiş teknikleri gibi eğitimlerde alan Jandarma Özel Harekât Timleri simülatörler eşliğinde eğitim aldıkları için operasyon ve çatışma tecrübesi de kazanıyor.