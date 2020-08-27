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    • 27.08.2020 Gazete
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    Akbaşoğlu taburcu oldu

    Akbaşoğlu, Coronavirüs'e yakalandı. Dün, iki ay tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Akbaşoğlu, "Elhamdülillah bugün taburcu olduk. Darısı tüm hastalarımızın başına" dedi.

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