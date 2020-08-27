Akbaşoğlu taburcu oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Coronavirüs'e yakalandı. Dün, iki ay tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Akbaşoğlu, 'Elhamdülillah bugün taburcu olduk. Darısı tüm hastalarımızın başına' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Coronavirüs'e yakalandı. Dün, iki ay tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Akbaşoğlu, 'Elhamdülillah bugün taburcu olduk. Darısı tüm hastalarımızın başına' dedi. Son dakika: Kovid-19'u yenen AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu taburcu edildi