TBMM tüm dünyaya ilan etmişti

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Ege denizinde karasuları genişliğini 12 mile çıkarmak istemesinin ilk kez yaşanmadığını vurguladı.

1995 yılında da Yunanistan ile Türkiye arasında benzer bir sürecin geçtiğini hatırlatan Prof. Dr. Kuran, "Yunanistan, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi onaylandıktan sonra bu konuda bir yasa çıkarmak istedi. Türkiye o zaman TBMM'den ortak bir karar çıkartarak Yunan karasularını 12 mile çıkarılması durumunda bunu bir savaş nedeni sayacağını tüm dünyaya ilan etti" dedi.

"Yunanistan'ın alacağı kararın bağlayıcı bir hükmü yok"

Yunanistan'ın 1982 tarihli BM Deniz Hukuku sözleşmesine dayanarak bunu yapmak istediğine dikkati çeken Prof. Dr. Kuran, şöyle devam etti:

"Ancak bunu Türkiye ye karşı yapamaz. Çünkü bu sözleşmeye Türkiye taraf değildir, imzalamamıştır. Yani sözleşme bu konuda Türkiye için uluslararası hukuk açısından bağlayıcı değildir. Kaldı ki sözleşmenin 3.maddesi her durumda karasuları genişliği 12 mil ilan edilir demiyor. Sadece 12 mile kadar ilan edilebilir hükmünü öngörüyor. Yani 3, 6, 10 olabilir ama bunun en üst sınırı 12 mil. Yani 12 mil kuralı tüm alan için kesin kural değil."