Yunanistan'ın Ege Denizin'de karasuları genişliğini 12 mile çıkarmak istemesi, iki ülke arasındaki 'alarm' seviyesini 23 yıl sonra yeniden en üst düzeye çıkardı. Hatırlanacağı üzere 1995 yılında da Yunanistan kara sularını 12 mile çıkarmak istemiş ve Türkiye tüm dünyaya bu kararı 'savaş sebebi' sayacağını ilan etmişti. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran'a göre bugün için de hukuk önünde Türkiye adına aynı şartlar geçerli. Yunanistan'ın bu yönde atacağı bir adım 'casus belli' kararının alınmasına neden olabilir. Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma planını uygulama adına Ege Denizi'nde Türkiye'nin casus belli" ilan etmesi gündeme geldi. Peki, casus belli nedir? Casus belli ne demek?
TBMM tüm dünyaya ilan etmişti
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Ege denizinde karasuları genişliğini 12 mile çıkarmak istemesinin ilk kez yaşanmadığını vurguladı.
1995 yılında da Yunanistan ile Türkiye arasında benzer bir sürecin geçtiğini hatırlatan Prof. Dr. Kuran, "Yunanistan, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi onaylandıktan sonra bu konuda bir yasa çıkarmak istedi. Türkiye o zaman TBMM'den ortak bir karar çıkartarak Yunan karasularını 12 mile çıkarılması durumunda bunu bir savaş nedeni sayacağını tüm dünyaya ilan etti" dedi.
"Yunanistan'ın alacağı kararın bağlayıcı bir hükmü yok"
Yunanistan'ın 1982 tarihli BM Deniz Hukuku sözleşmesine dayanarak bunu yapmak istediğine dikkati çeken Prof. Dr. Kuran, şöyle devam etti:
"Ancak bunu Türkiye ye karşı yapamaz. Çünkü bu sözleşmeye Türkiye taraf değildir, imzalamamıştır. Yani sözleşme bu konuda Türkiye için uluslararası hukuk açısından bağlayıcı değildir. Kaldı ki sözleşmenin 3.maddesi her durumda karasuları genişliği 12 mil ilan edilir demiyor. Sadece 12 mile kadar ilan edilebilir hükmünü öngörüyor. Yani 3, 6, 10 olabilir ama bunun en üst sınırı 12 mil. Yani 12 mil kuralı tüm alan için kesin kural değil."
"Türkiye bu adımı beka sorunu kabul eder"
"Karasuları genişliği bir devleti deniz ülkesi ile ilgili bir konudur. Yani bir devletin sınırlarını tespit etmek anlamına gelir" şeklinde konuşan Kuran, şunları kaydetti:
Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarması demek Yunanistan'ın sınırlarının genişlemesi anlamına gelir. Bu adım çok net bir şekilde Türkiye'nin Ege denizinde hareket alanının ciddi anlamda sınırlaması anlamına gelir. Türkiye'nin bunu stratejik ve güvenlik açısından kabul etmeyeceğini biliyoruz.
"6 mil'de kalınmalı"
Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleri değil, bu konunun Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınması ve kararlar arasında ilan edilmesi de son derece önemlidir.
Türkiye'nin bu konudaki tezi her iki ülkenin de 6 mil ile sınırlı kalması ve Ege denizinden eşit şekilde faydalanmasıdır. Mevcut uygulama da bu şekildedir."
CASUS BELLİ NEDİR?
"Casus belli" uygulaması, bir ülkenin savaşa girme nedenini belirtmek için kullanılan uluslararası ilişkiler terimi olarak kullanılıyor. Bazı uluslararası ilişkilerciler ise bu terimi 'savaş nedeni' olarak tanımlıyor.
CASUS BELLİ NE ZAMAN KULLANILDI?
ABD'nin Irak'a saldırmasının casus bellisi, Irak'ta olduğu ileri sürülen kitle imha silahlarıydı.I. Dünya Savaşı'nda casus belli, 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun veliaht prensi Franz Ferdinand'ın bir Sırp öğrenci tarafından öldürülmesiydi.
Türkiye, 8 Haziran 1995'te aldığı bir kararla, Yunanistan'ın 31 Mayıs 1995'te aldığı karasularını 6 milden 12 mile çıkarma kararını uygulaması durumunda bunu casus belli sayacağını ilan etmiştir.1976 yılında MTA Sismik 1 (Hora gemisi) Ege'de petrol ararken Türkiye; Yunanistan'ın karasularının 12 mil olmadığını, uluslararası sularda petrol arayan Hora gemisine müdahale edilmesinin "casus belli" sayılacağını ilan etmişti.