Ek tercihler nedir? YKS 2. tercihleri ne zaman yapılacak? Kimler YKS ek tercihi yapabilir? Ek yerleştirme kılavuzu ve boş kontenjanlar ne zaman yayımlanacak? ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınav sonuçları bugün açıklandı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler verilen ek tercihler ile beraber şanslarını deneyecek. Ek yerleştirmeler ÖSYM tarafından duyurulacak. "Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır"