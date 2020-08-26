Ek tercihler nedir? YKS 2. tercihleri ne zaman yapılacak? Kimler YKS ek tercihi yapabilir? Ek yerleştirme kılavuzu ve boş kontenjanlar ne zaman yayımlanacak? ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınav sonuçları bugün açıklandı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler verilen ek tercihler ile beraber şanslarını deneyecek. Ek yerleştirmeler ÖSYM tarafından duyurulacak. "Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır"
EK TERCİH NEDİR?
Ek tercih, ilk tercihler sonucu boş kalan kontenjanlar ve kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylardan dolayı boşalan kontenjanlara yapılacak tercihlerdir. İlk tercihlerin sonucuna göre ve üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından boş kalan kontenjanlar belirlenip tercih kılavuzu düzenlenecek. Ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından açıklanacak ve boş kalan kontenjanlar için ek tercihler alınacak.
YKS EK TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek Yerleştirmede;ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır.Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
KİMLER EK TERCİH YAPACAK?
Geçtiğimiz yıl yayımlanan YKS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgiler şu şekilde:
2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ
"Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır"
ÖSYM DUYURUSU
Ek tercihlerle ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır"