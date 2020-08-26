Sakın yapmayın! Cep telefonuyla işyerinde bunu yaptı! Tazminatsız işten atıldı...

29 kodu ile işten çıkarılan işçi

İşçi işten çıkarıldığında ya da ayrıldığında bu durum işveren tarafından SGK'ya bildirilir. İşten ayrılış bildirgesi ile yapılan bu bildirimde, işçinin ayrılış nedeni de belirtilir. Bu işlem ise kod kullanılarak yapılır. 1 ila 36 arasında değişen bu kodların hepsinin bir anlamı vardır. 29 numaralı kod ise, uygulamada en sık görülen ayrılış biçimlerinden biridir.

SGK çıkış kodları ne anlama gelir?

Bu konuda genel bilgi almak için öncelikle şu yazıma göz atabilirsiniz. Burada temel olarak tekrarlamak gerekirse, her kodun bir anlamı olduğunu söylemeliyim. Ortada bir nedeni yokken istifa eden işçi için bir kod, haklı nedenle işten ayrılan işçi için bir başka kod ya da toplu olarak çıkışı yapılan işçiler için farklı bir kod vardır. Bu kodların ise iki bakımdan önemi vardır. İlk olarak bu çıkış kodları işverenin kıdem ve ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğünün olup olmadığını gösterirken; ikinci olarak da İşkur, bu kodlara göre işçiye işsizlik maaşı bağlar ya da bağlamaz.