Su almak için gelen Necati Gülten, yarım saattir kuyrukta beklediğini ifade ederek, "Bu böyle olmaz, günah, yakışmıyor. Şu hale bir bak, kuyruğun ucu gözükmüyor. Bu halka günah. Hadi ben geldim, gelemeyenler ne yapacak? 10 gündür o 'Kalabak su geldi' sesini duyamıyoruz. Yetkililer hiç mi rahatsız olmuyor? Bu damacanalar yeni. Eskilerinin tarihi altında yazıyordu. Bunların ön yüzünde yazıyor tarihleri" dedi.