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    • 26.08.2020 18:25
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    'deki "" krizi, istifaya mal oldu

    'de, kent nüfusunun büyük bir kısmının kullandığı 'nda yaşanan dağıtım sıkıntısı nedeniyle su almak isteyen vatandaşlar, perakende satış merkezine akın etti. Ellerindeki su damacanaları ile uzun süre sıra bekleyenler, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi. ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Başkan 'in tatil dönüşü istifasını istediği şehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ü 'nın görevden ayrıldığını açıkladı.

    Eskişehir'deki su krizi, istifaya mal oldu

    Eskişehir'de birkaç gündür kent genelinde çok sayıda mahallede Kalabak Suyu'nun dağıtımında sıkıntı yaşanıyor. Özellikle son 2 gündür mahallelere su dağıtan araçların gelmemesi üzerine vatandaşlar, su alabilmek için Seyitgazi yolunda bulunan Kalabak Suyu'nun perakende satış merkezine akın etti.

    Araçlarına yükledikledikleri boş damacanalar ile su dağıtım araçlarının başında uzun süre sıra bekleyen vatandaşlar, yetkililerin bu soruna çözüm bulmalarını istedi.

    Su sıkıntısının, tarihi geçmiş damacanaların, yeni tarihli damacanalar ile değiştirilmesi nedeniyle yaşandığı iddia edilirken, Kalabak Su Dolum Merkezi'nin bahçesine atılan yüzlerce eski tarihli damacana ise dikkat çekti.

    "BU BÖYLE OLMAZ, GÜNAH, YAKIŞMIYOR"

    Su almak için gelen Necati Gülten, yarım saattir kuyrukta beklediğini ifade ederek, "Bu böyle olmaz, günah, yakışmıyor. Şu hale bir bak, kuyruğun ucu gözükmüyor. Bu halka günah. Hadi ben geldim, gelemeyenler ne yapacak? 10 gündür o 'Kalabak su geldi' sesini duyamıyoruz. Yetkililer hiç mi rahatsız olmuyor? Bu damacanalar yeni. Eskilerinin tarihi altında yazıyordu. Bunların ön yüzünde yazıyor tarihleri" dedi.

    Kuyrukta bekleyenlerden Ömer Ersen ise komşularıyla birlikte su almak için geldiğini söyleyerek, "Ben İstanbul'daydım, yeni geldim. Bütün komşuların bidonunu topladık, geldik. Herhalde eski bidonlar yenileniyormuş. Bir süre de bunun sıkıntısı olacak tahminimce" diye konuştu. Mustafa Yüksel ise "Bu kadarı da olmaz, bu rezillik. Kaç tane insan mağdur. Buraya Esentepe'den 5-6 tane damacana ile geliyorum. 10-15 gündür bu sorun çözülmez mi? Yazık, günah. Şu insanların haline bakın" ifadelerini kullandı.

    ESKİ GENEL MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ

    Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla igili açıklama yapıldı. Açıklamada, ESKİ Genel Müdürü'nün isfasının istendiği belirtilerek şöyle denildi:

    "Eskişehir'de bir süredir yaşanan Kalabak Su dağıtım sorunu ve damacana krizi konusunda izinden dönerek gerekli incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı'nın istifasını istedi. Konuyla ilgili sorumluluğu kabul eden Suat Balcı, ESKİ Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti"
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