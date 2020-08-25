Elif Sarı gerçekte kimdir? Bebeği ile birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada yayınladığı iddia edilen Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Peki, Elif Sarı sahte hesap mı ? Elif Sarı tutuklandı mı? Instagram'da Elif Sarı ismi adı altında bir hesabın özel mesajlarının ve fotoğraflarının Twitter adlı sosyal medya mecrasında yayınlanması üzerine, Elif Sarı'nın tutuklanması için sosyal medya kullanıcıları kampanya başlattı. Gündeme gelen Elif Sarı fotoğraflarında, Elif Sarı adı altındaki şahsın bebek emzirdiği ve dikkat çekici fotoğrafları yer aldı. Kendisine atılan bir mesajın ifşalanması ile birlikte ise korkunç bir gerçek gün yüzüne çıktı. Ancak Elif Sarı hesabının gerçek mi yoksa sahte mi olduğu sorusu akılları karıştırdı.
ELİF SARI GERÇEK Mİ? ELİF SARI TUTUKLANDI MI?
İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi:
Sosyal medya platformu Twitter'da, #elifsaritutuklansin isimli etiket ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde;
Söz konusu fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu İnstagram hesabını kullanan Y.E. isimli erkek şahıs Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatılmıştır.
Bahsi geçen hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurtdışında yaşayan şahıslar oldukları dolayısıyla konunun ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır.
Y.E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir.
*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*
Çocuğunu ihmal ve istismara sürükleyen şahıs hakkında kimlik tespitinin yapılması sonrasında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.
Çocuklarımızı ihmal ve istismara açık hale getirecek, toplumsal değerlerimizin yozlaştırılmasına yol açacak her durumun karşısında ve çocuklarımızın yanında olmaya, onların üstün yararını gözeterek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
ELİF SARI KİMDİR?
Instagram'da Elif Sarı ismi adı altında bir hesabın özel mesajlarının ve fotoğraflarının Twitter adlı sosyal medya mecrasında yayınlanması üzerine, Elif Sarı'nın tutuklanması için sosyal medya kullanıcıları kampanya başlattı.
Gündeme gelen Elif Sarı fotoğraflarında, Elif Sarı adı altındaki şahsın bebek emzirdiği ve dikkat çekici fotoğrafları yer aldı. Kendisine atılan bir mesajın ifşalanması ile birlikte ise korkunç bir gerçek gün yüzüne çıktı. Ancak Elif Sarı hesabının gerçek mi yoksa sahte mi olduğu sorusu akılları karıştırdı.