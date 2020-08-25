Elif Sarı gerçekte kimdir? Bebeği ile birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada yayınladığı iddia edilen Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Peki, Elif Sarı sahte hesap mı ? Elif Sarı tutuklandı mı? Instagram'da Elif Sarı ismi adı altında bir hesabın özel mesajlarının ve fotoğraflarının Twitter adlı sosyal medya mecrasında yayınlanması üzerine, Elif Sarı'nın tutuklanması için sosyal medya kullanıcıları kampanya başlattı. Gündeme gelen Elif Sarı fotoğraflarında, Elif Sarı adı altındaki şahsın bebek emzirdiği ve dikkat çekici fotoğrafları yer aldı. Kendisine atılan bir mesajın ifşalanması ile birlikte ise korkunç bir gerçek gün yüzüne çıktı. Ancak Elif Sarı hesabının gerçek mi yoksa sahte mi olduğu sorusu akılları karıştırdı.