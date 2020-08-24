YKS tercih sonuçları bugün ÖSYM tarafından ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YKS tercih sonuçları 2020 için heyecan dorukta! Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında hayallerindeki okul ve fakültelerde okuyabilmenin amacı ile üniversite tercihlerini yapan aday öğrenciler, ÖSYM'den gelecek 'YKS tercih sonuçları açıklandı!' açıklamasına kilitlendi. Bu doğrultuda da, '2020 YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?' sorusunun yanıtı en çok sorgulananlar arasında öne çıkıyor. Haberimizin detaylarından ÖSYM Başkanı'nın son dakika açıklamasına ulaşabilir, YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.
2020 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite elektronik kayıtlarının 29 Ağustos tarihinde başlayacağından dolayı YKS tercih sonuçlarının ise üniversite kayıt tarihinden önce açıklanması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Belirtilen günler arasında mazeret ya da çeşitli sebeplerden ötürü işlemlerini ÖSYM'ye ulaştıramayan adaylar ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler, YKS ek tercih tarihleri hakkında doğru ve güncel bilgilere erişmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından adaylara ek yerleştirme hakkı tanınıyor.
2020 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK VE NASIL SORGULANIR?
Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün son dakika üniversite tercih sonuçları açıklamasına ulaşabilir, ek yerleştirme süreci, kayıtlar ve sorgulama işlemlerine dair tüm bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı bilgisi de bulunmuyor.
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YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!
Sosyal medyada üniversite yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanacağı iddiaları üzerine ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi. Halis Aygün YKS tercih sonuçları ile ilgili tarih verdi.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN OLACAK 2020?
Üniversite kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de tarihlerinde gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacak.