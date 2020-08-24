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    • 24.08.2020 10:58
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    Son dakika: 'nün ekran yüzü Erhan Akkuş adliyeye sevk edildi

    Son dakika haberine göre, 'ne () yönelik soruşturma kapsamında İzmit'te yakalanan eski Bugün TV sunucusu Erhan Akkuş adliyeye sevk edildi.


    'ne () yönelik soruşturma kapsamında İzmit'te yakalanan eski Bugün TV sunucusu Erhan Akkuş adliyeye sevk edildi.


    22 AĞUSTOS'TA YAKALANMIŞTI
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 22 Ağustos'ta İzmit'te saklandığı evde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp İstanbul'a sevk edilen Erhan Akkuş'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.




    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
    Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından zanlı Akkuş, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

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