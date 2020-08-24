Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve 2020 yılında bütün dünyada şimdiye kadar yapılan en büyük ikinci keşif olan Sakarya 'daki doğal gaz rezervinin bulunmasında kilit öneme sahip Kasım 2015 ayındaki toplantının detaylarını Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı bugünkü köşesinde gündeme getirdi. Bursalı, dönemin Enerji, günümüzde Hazine ve Maliye Bakanı görevini sürdüren Berat Albayrak'ın gündeme getirdiği Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine FETÖ 'cü bir askerin karşı çıktığını ancak Albayrak'ın tarihi adımını attığı yazdı.

Geçen haftaki yazımda Tayyip Erdoğan için "2. Mahmut ve Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra devlet yönetimindeki en devrimci 3. lider" demiştim. 19 yıldır Türkiye'ye, ayak bağı olan tüm vesayet odaklarıyla amansız mücadelesinden vazgeçmeyen, saldırılara karşı kararlılığından zerre ödün vermeyen ve tüm engelleme girişimlerine rağmen Türkiye'yi süper lige taşıyacak her projeyi korkusuzca uygulayan Erdoğan için başka bir tanımlama yapılabilir mi? Burada ayrı bir parantez açıp Berat Albayrak için de aynı vizyon tanımını yapmazsam, hakkın tesliminde eksik kalmış olurum.

Troller eliyle yalan ve iftiralarla dolu tüm saldırılara rağmen yerli ve milli enerji politikalarından, Türkiye'nin tam bağımsızlığı yolundaki en kritik adımlardan asla geri adım atmayan Albayrak'ın neden bu kadar hedefte olduğu çok açık!

Bu engelleme gayretlerinden en çarpıcı olanlarından birisini kendisinden dinlemiştim, cumartesi günkü telefon sohbetimizde tekrar hatırlattım. Kasım 2015'te Güvenlik Toplantısı'nda çok ilginç bir diyalog, hatta tartışma yaşanır pek çok şahidin gözleri önünde. Güney Kıbrıs'ın, Akdeniz'i kendi egemenliğindeymiş gibi anlaşmalar yaparak parsel parsel dağıttığı sırada gerçekleşen Güvenlik Toplantısı'nda dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak bu konuyu gündeme getirir ve bizim de bir şeyler yapmamız gerektiği, Akdeniz'de fiilen olmamız icap ettiği ve kendi gemilerimizle sismik ve sondaj çalışmalarına başlamamız gerektiğini söyler.





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