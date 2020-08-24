24 Ağustos On Numara sonuçları saat 20.00'de Şisal Şans tarafından canlı olarak gerçekleştirilen çekilişin ardından liste halinde açıklandı. Bugün kazanan sayıları merak edenler ise arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 1 Ağustos tarihinden itibaren Şisal Şans ile beraber yeni bir döneme geçen şans oyunlarının sonuçları akşam saatlerinde merak konusu oldu. Peki, 24 Ağustos On Numara sonuçlarına göre hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte kazanan sayıların listesi...
24 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları!
24 Ağustos On Numara sonuçları saat 20.00'de Şisal Şans tarafından canlı olarak gerçekleştirilen çekilişin ardından liste halinde açıklanacak. açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.
ON NUMARA NASIL VE NEREDEN OYNANIR?
1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara'da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor.
Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler, kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara'da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
ON NUMARA HAKKINDA
Yenilenen oyunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İPTAL
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.