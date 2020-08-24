24 Ağustos On Numara sonuçları saat 20.00'de Şisal Şans tarafından canlı olarak gerçekleştirilen çekilişin ardından liste halinde açıklandı. Bugün kazanan sayıları merak edenler ise arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 1 Ağustos tarihinden itibaren Şisal Şans ile beraber yeni bir döneme geçen şans oyunlarının sonuçları akşam saatlerinde merak konusu oldu. Peki, 24 Ağustos On Numara sonuçlarına göre hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte kazanan sayıların listesi...

24 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları!

24 Ağustos On Numara sonuçları saat 20.00'de Şisal Şans tarafından canlı olarak gerçekleştirilen çekilişin ardından liste halinde açıklanacak. açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.