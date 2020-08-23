Muhammed Enes Uysal kimdir, kaç yaşında? Sosyal medyada ortaya çıkan bir video gündeme oturdu. Trafikte çakarlı bir minibüsle vatandaşın yolunu kesip bıçaklayan Muhammed Enes Uysal'ın tutuklanması yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. Bıçaklanan sürücü ise olaydan hemen önce tüm yaşananları kayda almış. Magandanın küfürler edip tehditler savurduğu videoda "Polise versen ne olacak" tepkisi verdiği görülüyor. Peki, Muhammed Enes Uysal tutuklandı mı?
MUHAMMED ENES UYSAL KİMDİR? KİMİN OĞLU? KAÇ YAŞINDADIR?
Muhammed Enes Uysal, dün 21.08.2020 tarihinde bir şahsın önünü kesip 6 yerinden bıçaklayan zengin bir fabrikatörün oğludur. Gelen bilgiler arasında Muhammed Enes Uysal'ın Dadaş Aras isimli şahsı 6 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Ardından şahıs hastaneye kaldırıldı. Hala yakalanmayan Enes Uysal'ın şahsın paralarını çaldığı da iddia ediliyor. Muhammed Enes Uysal'ın Babasının ise zengin bir fabrikatör olduğu iddia ediliyor.
NE OLDU?
Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü M.E.U, seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan M.E.U. ile Aras arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetmeye başladı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada M.E.U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu. Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırgan, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Aras, ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
28 yaşındaki Dadaş Aras, hastanede odasında o anları anlattı. Aras, "Arkamda siyah lüks bir araç, çakarlarını yakmış sirenlerini öttürüyordu. Benim arabamın boyu 7 metre, her korna basana nasıl yol vereyim? Selektör yaptı, siren çaldı. Ben hızımı artırdım, sağda uygun bir boşluk buldum. Bakan falandır diye yol vereyim dedim. İleride yavaşlamaya başladı 'Sana bir saattir korna, siren çalıyorum, anons geçiyorum. Bana niye yol vermiyorsun?' dedi. Ben de, 'Sen kimsin bana bağırıyorsun?' dedim. 'Ben polisim' dedi. Hızımız 20 kilometre, camdan konuşuyoruz. Ben de 'Türkiye'de polis böyle küfretmez, sen ne ayaksın?' dedim. 'Ben sana ne ayak olduğumu göstereceğim 'dedi ve önümü komple kapattı. Ne sağdan, ne soldan kaçış şansı bırakmadı. Çakarlarını da yakmıştı. Arabadan indi, kollarını sallayarak üstüme geldi. 'Ehliyetini ver' deyince,' sen de kimliğini göster dedim" şeklinde konuştu.
Baba İmdat Aras ise, "Bunu yapan adaletin önüne çıkarılıp, cezası neyse çekecek. Bugün benim oğlum, yarın başkasının oğlu. Bir an evvel bulunsun istiyoruz" dedi.
MUHAMMED ENES UYSAL KİMDİR?
Sosyal medyada tutuklanması yönünde mesajlar paylaşılan Muhammed Enes Uysal'ın kim olduğuna dair bir bilgi henüz bulunmuyor.
MUHAMMED ENES UYSAL TUTUKLANDI MI?
Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.