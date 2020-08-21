Türkiye'nin en eski markalarından biri olarak anılan Ece Ajandası 2 yıldır sessizliğe gömülmüş durumda. Hürriyet'te yer alan habere göre vârisler arasındaki anlaşmazlığın da etkisiyle üretimden düşen markanın varlıkları hacizlik oldu. Şirkete ait değerli birçok varlık parça parça satılmasına rağmen, ortaklar ağır bir borç yükü ile yüz yüze kaldı. Aile şirketini, içinde bulunduğu darboğazdan kurtarmak için, ABD'deki eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'a dönen İnci G.'nin ise, borç yükünden kurtulmaya çalışırken bu kez dolandırıcıların kurbanı olduğu ortaya çıktı.

ÇIRPINDIKÇA BATTIK

Savcılık dilekçesinde yaşadıklarını "Döndükten sonra kendimi, hacizlerin, tefecilerin ve alacaklıların ortasında buldum. Ailem eski şaşalı günlerinden uzaklaşmış, bir bataklığa saplanmıştı. Her çırpındığımızda daha çok batıyorduk" sözleri ile anlatan İnci G., dilekçesinin devamında "Mallarımızın tamamı hacizliydi. Satmak istediğimizde değerinin çok çok altında teklifler geliyordu" dedi. Günlük harcamalarını dahi karşılayamaz duruma geldiklerini anlatan İnci G., "Sabit giderlerimizi ödeyemeyecek ve iaşemizi sağlayamayacak duruma düşmüştük" sözleri ile yaşadıklarına vurgu yaptı.

'MURAT SARAL' OLARAK TANITTI

Dava harç ve masrafları için acil nakit ihtiyaçları olan İnci G.'nin dolandırılma süreci de, 1 milyon lirayı aşan bir ticari alacaklarının tahsili sürecinde ortaya çıktı. Suç duyurusu dilekçesine göre İnci G., yakın arkadaşı Avukat S. Y. aracılığı ile kendisini 'Murat Saral' olarak tanıtan Mahmut Çorlu ile telefonda görüştü. Çorlu, İnci G.'ye borçlu tarafı tanıdığını kendilerine yardımcı olabileceğini söyledi. Kendisini Murat Saral olarak tanıtan Çorlu, G.'ye; 'Borçlu taraf, Ataşehir'deki bir dairesini devrederek ödemesini yapmak istiyor. Ancak tapunun üzerinde haciz var. Haczin kalkması ve tapu masrafı için para gerekiyor" diye konuştu.

DOLANDIRILANLAR ARASINDA DİŞÇİ DE VAR LOJİSTİK FİRMASI DA

İnci G.'nin avukatları savcılık başvurusu için araştırma yaparken, benzer yöntemlerle dolandırılan bir çok kişinin daha olduğu bilgisine ulaştı. İstanbul Etiler'de bulunan bir reklam şirketi, önde gelen bir lojistik firması ile İzmir'de yaşayan dişhekimi O. Ş. Ö. isimli bir kadının dolandırılanlar arasında olduğu belirlendi. Kurbanlarından aldığı paraları, Ankara'da yaşayan eşi Kader K.'nin hesabına aktaran Çorlu'nun suç kaydının ise kabarık olduğu belirlendi. Hakkında birçok dolandırıcılık soruşturması bulunan Çorlu'nun, İzmir'de yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış; üzerinde 11 ayrı sahte kimlik çıkmıştı.

170 BİN TL GÖNDERDİ

Mahmut Çorlu, borçluya ait dairenin tapusunun devri için, 150 bin liralık haciz ve 20 bin liralık tapu masrafının ödenmesi gerektiğini söyledi. İnci G. ise ödemeyi göndermeden önce durumu avukatı ile paylaştı. Bir süre düşünen İnci G. başka çözüm yolu bulamayınca, kardeşi M. G.'nin hesabından Çorlu'nun eşi Kader K.'nin hesabına 170 bin TL gönderdi. Ancak, ödeme yapıldıktan sonra ne tapu geldi ne Çorlu'ya ulaşılabildi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İnci G., yaptığı araştırma sonrası, 'Murat Saral' olarak kendisini tanıtan kişinin gerçekte Mahmut Çorlu olduğunu, bu kişinin birçok kişiyi daha benzer yöntemlerle dolandırdığını öğrendi. İnci G., Çorlu'nun kısa süre önce af kapsamından cezaevinden çıktığını tespit etti.

REKLAM FİRMASI 400 BİN TL DOLANDIRILDI

İnci G. avukatı ise birçok kişi ve firmanın mağdur edildiğini kaydederek "400 bin lira dolandırılan bir reklâm firması, bu nedenle mali olarak çok zor durumda kaldı. Bu kişi kendisini, Sarallar Ailesi'ne mensup 'Murat Saral' olarak tanıtıyor. Ancak aileyle hiç bir ilgisinin olmadığını, şahsın ailenin ismini, bir nevi nüfuz için kullandığı anlaşılıyor. Ancak anılan aile ile hiçbir bağlantısının olmadığını öğrendik. Tabi, Mahmut Çorlu tüm bu işleri yaparken tek başına değil. Bir şebeke olarak çalıştıklarını tespit ettik. Şimdi etkin bir soruşturma yürütülmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" diye konuştu.