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    • 19.08.2020 20:30
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    Son dakika: toplantısı sonrası açıklama yapıyor

    Son dakika haberi… Saat 17.00’de başlayan toplantısı sonrası basın açıklaması yapıyor.

    Bakan Koca açıklama yapacak

    Son dakika haberine göre, saat 17.00'de toplandı. Toplantı sonrasında basın açıklaması yapıyor.

    Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

    TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİ
    Koronavirüs vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık.

    Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa ya salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor.

    İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır.

    Evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz, 'Teletıp' denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak.

    ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7.

    Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız son 45 gün içinde yüzde 98,9'dur

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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor
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