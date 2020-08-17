Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anki başkan Donald Trump'a rakip olan demokratların adayı Joe Biden tepki çeken açıklamalarda bulundu. Bir toplantıda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Biden, Erdoğan'a karşı muhalifleri desteklemeleri gerektiğini savundu.

Joe Biden, muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde sözler skandal sözlere imza attı.

JOE BİDEN KİMDİR?

Demokrat Parti'den aday olarak ABD Başkanlık yarışına katılan Joe Biden, Pensilvanya eyaletinin Scranton şehrinde 1942 yılında doğdu. Henüz çocukken ailesi Delaware'e taşındı. Bu yüzden Pensilvanya'yı terk etmekle suçlanan Jeo Biden her iki yönetimle de iyi geçinerek siyasi bağlar kurmayı başardı. Siyasi kariyerinde altı dönem senato üyeliği olan Jeo Biden henüz 30 yaşlarının başındayken ABD'nin 47. Başkan yardımcısı seçildi.

77 yaşındaki Joe Biden, yaşı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştiriliyor. Yaşının leri olması nedeniyle görevini devam ettirememesi durumunda yerini Kamala Harris'in alacağı iddia ediliyor. ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden Başkan Yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçti.

TÜRKİYE'Yİ 4 KEZ ZİYARET ETTİ

Aralık 2011: Arap Baharı Dönemi

Kasım 2014: ABD'nin DEAŞ'a karşı hava harekatı başlatmasının hemen ardından geldi.

Ocak 2016: DEAŞ ile mücadele toplantıları ve STK'larla görüştü

Ağustos 2016: Darbe girişiminin ardından oldu

2 KEZ TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Türkiye'den iki kez özür dilemek zorunda kaldı.

Bu olaylardan ilkinde Türkiye'ye yaptığı ikinci ziyaretten birkaç ay sonra, Ekim 2014'te Harvard Kennedy School'da yaptığı bir konuşma yapan Biden, Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı.

Biden, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin Suriye Devlet Bakanı Beşar Esad'ı devirmek adına çok ciddi paralar ve silahlar aktardığını söyledi. Biden, "Bu ülkeler, Esad'la savaşan herkese yüzlerce milyon dolar para ve onlarca, binlerce ton silah verdi. Bu politikalar El Kaide bağlantılı grupların ve en sonunda da DEAŞ'in işine geldi" dedi. Biden ayrıca, Türkiye'nin Suriye'ye giden çok sayıda yabancı savaşçının sınırı geçmesine izin verdiğini iddia eden skandal ifadeler kullandı.

Bu sözler, Türkiye'nin tepkisini çekti.

Erdoğan, "Bakın bu konuda eğer Biden bu tür ifadeler kullandıysa benim için tarih olur. Sayın Biden eğer Harvard'da böyle bir şey söylediyse bizden özür dilemesi lazım. Öyle ufak tefek çevresinden dolaşarak yapılacak açıklamalar bizim kabulümüz değildir" dedi.

ERDOĞAN'I ARAYARAK ÖZÜR DİLEDİ

Biden da daha sonra Erdoğan'ı arayarak sözlerinden dolayı özür diledi.

Biden'ın ikinci özrü de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından geldi.

Darbe girişiminden bir ay sonra Türkiye'ye yaptığı ziyarette Biden, "Amerikan halkı sizin yanınızda. Obama, Erdoğan'ı arayan ilk insanlardan biri oldu. Ancak yine de özür dilemek istiyorum. Keşke daha erken buraya gelebilseydim. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan), halkınıza büyük hayranlık duyuyoruz ve bu zorluklara göğüs germe biçiminize hayranlık duyuyoruz" demişti.

ANKETLER NE SÖYLÜYOR?

A Haber Dış Haberler Editörü Eda Ulusoy, "Ortalama olarak baktığımızda Biden Trump'tan önde görünüyor. Genel olarak 7 puanlık bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Ama kimi anketlerde bu fark 11'e kadar çıkıyor." idadelerini kullandı.

Ancak ABD'de 2016 seçimlerindeki anketlerde Hillary Clinton anketlerde hep önde görülürken seçimlerde Trump kazandı. ABD seçimlerinde önemli olan eyaletlerde delege sayısını 270'e ulaştırmaktı. 2016 seçimleirnde bu delege sayısına Trump ulaştı.