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    • 17.08.2020 Gazete
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    'in babasından Abdülhamit Gül'e: Peşini bırakmayın

    Gül, 'te kuşkulu bir şekilde ölen 'in ailesini aradı. Acılı baba , yalvardı: Sizden ricam bu işin peşini bırakmayın.

    Peşini bırakmayın
    Gül, 'te kuşkulu bir şekilde ölen 'in ailesini aradı. Acılı baba , yalvardı: Sizden ricam bu işin peşini bırakmayın.



    'DUYGU'SAL MÜCADELE
    Duygu Delen, eski sevgilisi 'ın 4'üncü kattaki penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm ine benzetildi. Otopsi raporunu inceleyerek 'Çet' davasını aydınlatan Prof. Dr. dün Gaziantep'e gitti.

    Kadın cinayetleri, bitmek bilmedi. Son kurban ise Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Duygu Delen'di. Genç kız, cuma günü eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evine gitti. Dördüncü kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Kuşkulu ölüm, Şule Çet cinayetine benzetildi. Tutuklanan Kaplan, ifadesinde Delen'i dövdüğünü itiraf etti. Gaziantep Barosu'nun görevlendirdiği 3 avukat, savcılığa dilekçe verdi. Mehmet Kaplan'ın kanında uyuşturucu madde tespiti için tahlil ve evde detaylı bir inceleme yapılmasını talep etti. Duygu'nun acılı babası Bülent Delen ise dün telefonla görüştüğü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e "Sizden ricam bu işin peşini bırakmayın" dedi. Genç kızın arkadaşları da cinayetin aydınlatılması için mücadele edeceklerini söyledi.



    CİNAYETİ O AYDINLATACAK
    Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Şule Çet'in otopsi raporunu inceleyerek olayı aydınlattı. Pınar'ın davasında da uzman olarak görev aldı.



    SABIKASI KABARIK
    Mehmet Kaplan geçen yıl arabasıyla Zeynep Berna Atay'a çarpıp ölümüne yol açtı. anında alkollü olan Kaplan'ın genç kadının kocası Mehmet Bozo Atay'a bir miktar kan parası ödeyip serbest kaldı.

    MEHMET BONCUK


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