Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te kuşkulu bir şekilde ölen Duygu Delen'in ailesini aradı. Acılı baba Bülent Delen, yalvardı: Sizden ricam bu işin peşini bırakmayın.
'DUYGU'SAL MÜCADELE
Duygu Delen, eski sevgilisi Mehmet Kaplan'ın 4'üncü kattaki penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm Şule Çet cinayetine benzetildi. Otopsi raporunu inceleyerek 'Çet' davasını aydınlatan Prof. Dr. Hakan Kar dün Gaziantep'e gitti.
Kadın cinayetleri, bitmek bilmedi. Son kurban ise Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Duygu Delen'di. Genç kız, cuma günü eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evine gitti. Dördüncü kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Kuşkulu ölüm, Şule Çet cinayetine benzetildi. Tutuklanan Kaplan, ifadesinde Delen'i dövdüğünü itiraf etti. Gaziantep Barosu'nun görevlendirdiği 3 avukat, savcılığa dilekçe verdi. Mehmet Kaplan'ın kanında uyuşturucu madde tespiti için tahlil ve evde detaylı bir inceleme yapılmasını talep etti. Duygu'nun acılı babası Bülent Delen ise dün telefonla görüştüğü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e "Sizden ricam bu işin peşini bırakmayın" dedi. Genç kızın arkadaşları da cinayetin aydınlatılması için mücadele edeceklerini söyledi.
CİNAYETİ O AYDINLATACAK
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Şule Çet'in otopsi raporunu inceleyerek olayı aydınlattı. Pınar'ın davasında da uzman olarak görev aldı.
SABIKASI KABARIK
Mehmet Kaplan geçen yıl arabasıyla Zeynep Berna Atay'a çarpıp ölümüne yol açtı. Kaza anında alkollü olan Kaplan'ın genç kadının kocası Mehmet Bozo Atay'a bir miktar kan parası ödeyip serbest kaldı.
MEHMET BONCUK
'DUYGU'SAL MÜCADELE
Duygu Delen, eski sevgilisi Mehmet Kaplan'ın 4'üncü kattaki penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm Şule Çet cinayetine benzetildi. Otopsi raporunu inceleyerek 'Çet' davasını aydınlatan Prof. Dr. Hakan Kar dün Gaziantep'e gitti.
Kadın cinayetleri, bitmek bilmedi. Son kurban ise Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Duygu Delen'di. Genç kız, cuma günü eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evine gitti. Dördüncü kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Kuşkulu ölüm, Şule Çet cinayetine benzetildi. Tutuklanan Kaplan, ifadesinde Delen'i dövdüğünü itiraf etti. Gaziantep Barosu'nun görevlendirdiği 3 avukat, savcılığa dilekçe verdi. Mehmet Kaplan'ın kanında uyuşturucu madde tespiti için tahlil ve evde detaylı bir inceleme yapılmasını talep etti. Duygu'nun acılı babası Bülent Delen ise dün telefonla görüştüğü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e "Sizden ricam bu işin peşini bırakmayın" dedi. Genç kızın arkadaşları da cinayetin aydınlatılması için mücadele edeceklerini söyledi.
CİNAYETİ O AYDINLATACAK
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Şule Çet'in otopsi raporunu inceleyerek olayı aydınlattı. Pınar'ın davasında da uzman olarak görev aldı.
SABIKASI KABARIK
Mehmet Kaplan geçen yıl arabasıyla Zeynep Berna Atay'a çarpıp ölümüne yol açtı. Kaza anında alkollü olan Kaplan'ın genç kadının kocası Mehmet Bozo Atay'a bir miktar kan parası ödeyip serbest kaldı.
MEHMET BONCUK