AÖL sonuçları neden açıklanmadı? 2020 AÖL 2. dönem sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖL sonuçları neden açıklanmadı sorusu günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. Sınava katılım sağlayan on binlerce kişi gün içerisinde sonuçların açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan Açık Lise sınav takvimine göre, AÖL sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyordu. Peki, 2020 AÖL 2. dönem sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler...

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık Lise AÖL sonuçları henüz duyurulmadı. Ne zaman ve saat kaçta açıklanacağına dair henüz bir açıklama da yapılmadı. MEB tarafından açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sayfası üzerinden adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak AÖL 2 .dönem sınav sonuçlarını sorgulayabilirler.