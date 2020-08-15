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    • 15.08.2020 Gazete
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    İş adamı ile eski sevgilisi arasında velayet savaşı başladı!

    İş adamı ile eski sevgilisi arasında velayet savaşı başladı! ile manken sevgilisi , 2014'te oğulları 'yi kucaklarına aldı. O dönem 'da yaşayan çift, ayrılık kararı aldı. Tanrıkulu, oğluyla beraber 'da yaşamaya başladı. Küçük çocuğun velayeti ise annede kaldı. Ancak işadamı Karacan, geçtiğimiz günlerde soluğu mahkemede aldı.

    Hali harap!

    İŞ Adamı ile eski sevgilisi arasında velayet savaşı başladı! Ali Karacan ile manken sevgilisi Nazlı Tanrıkulu, 2014'te oğulları 'yi kucaklarına aldı. O dönem 'da yaşayan çift, ayrılık kararı aldı.

    Tanrıkulu, oğluyla beraber 'da yaşamaya başladı. Küçük çocuğun velayeti ise annede kaldı. Ancak işadamı Karacan, geçtiğimiz günlerde soluğu mahkemede aldı. Çocuğunun velayetini almak isteyen Karacan, Nazlıkulu'nun uyuşturucu kullandığını ve 6 yaşındaki oğlunun kendisinde kalması gerektiğini anlattı.

    , oğlunun velayetini almak için eski sevgilisine dava açtı. "Nazlı uyuşturucu bağımlısı, çocuğum onunla kalmasın" savunması yaptı

    ATAKAN IRMAK

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