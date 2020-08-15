İŞ Adamı ile eski sevgilisi arasında velayet savaşı başladı! Ali Karacan ile manken sevgilisi Nazlı Tanrıkulu, 2014'te oğulları Ercüment Ali'yi kucaklarına aldı. O dönem Londra'da yaşayan çift, ayrılık kararı aldı.

Tanrıkulu, oğluyla beraber İstanbul'da yaşamaya başladı. Küçük çocuğun velayeti ise annede kaldı. Ancak işadamı Karacan, geçtiğimiz günlerde soluğu mahkemede aldı. Çocuğunun velayetini almak isteyen Karacan, Nazlıkulu'nun uyuşturucu kullandığını ve 6 yaşındaki oğlunun kendisinde kalması gerektiğini anlattı.

Ali Karacan, oğlunun velayetini almak için eski sevgilisine dava açtı. "Nazlı uyuşturucu bağımlısı, çocuğum onunla kalmasın" savunması yaptı

ATAKAN IRMAK