Son dakika haberi... 2020-2021 üniversiteler ne zaman başlıyor? Bu sorunun yanıtı, milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak ediliyor. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir." denildi. Yükseköğretim Kurulumuzca Küresel Yeni Koronavirüs Salgını, vakaların tespit edildiği ilk günden itibaren yakından takip edilmektedir. Salgının yükseköğretim sistemimizi etkilediği geçtiğimiz Mart ayından itibaren gerekli tedbirler alınarak hızlı ve dinamik süreçler yürütülmüştür. Ancak tüm dünyada 20 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu, 700 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği küresel salgın, yükseköğretimi de etkilemeye devam etmekte ve uzun vadeli yeni önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Peki Üniversiteler Ekim'de mi açılacak? Online, uzaktan eğitim olacak mı?
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK Başkanı Saraç: "Bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik."
YÖK'ten yapılan açıklama şöyle:
Son günlerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza öğrencilerimizden ve velilerimizden üniversitelerimizin açılması ile ilgili sıklıkla sorular gelmekte, bilgi istenmektedir.
Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla konuya ilişkin bir açıklama yapma gereği hâsıl olmuştur.
Yükseköğretim Kurulumuzca Küresel Yeni Koronavirüs Salgını, vakaların tespit edildiği ilk günden itibaren yakından takip edilmektedir. Salgının yükseköğretim sistemimizi etkilediği geçtiğimiz Mart ayından itibaren gerekli tedbirler alınarak hızlı ve dinamik süreçler yürütülmüştür. Ancak tüm dünyada 20 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu, 700 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği küresel salgın, yükseköğretimi de etkilemeye devam etmekte ve uzun vadeli yeni önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bütün dünyada, 2020-2021 eğitim ve öğretim süreçlerine yönelik pek çok konu tartışılmaktadır. Yükseköğretim sistemi çok güçlü olan ülkelerde de bu konuda fikir birliği bulunmamaktadır. Bazı ülkeler 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminin tamamen dijital ortamda uzaktan öğretim ile yapılacağını belirtmiş iken, karma yöntemi benimseyeceklerini, yüz yüze ve çevrimiçi karma yöntemleri kullanacaklarını, uzaktan öğretim ve örgün öğretimi fakülte/program esaslı uygulayacaklarını açıklayan ülkelerin sayısı da az değildir.
Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu olarak yakın zamanda dünya örneklerini de inceleyerek Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi'ni yayımladık. Rehberde, "Uzaktan Öğretim Uygulamaları, Uygulamalı Eğitimler, Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları, Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Toplantılar, Kongreler ve Değişim Programları "başlıkları altında çerçeve kararlar ve öneriler yer almaktadır. Bu rehberde de açıkladığımız üzere, salgın dinamik bir süreç olduğu için salgının bölgesel ve yerel seyrine göre üniversitelerimizce farklı uygulamalara gidilmesine imkân tanınmaktadır.
Ülkemizde 45.000 bine yakın üzerinde program bulunmaktadır ve her bir programın kazanım hedefleri doğrultusunda uygulanma yöntemleri değişkenlik arz etmektedir. Nitekim edebiyat, sosyoloji, moda tasarımı programlarıyla ebelik veya geleneksel el sanatları yahut tıp, diş hekimliği ve pilotaj programlarının eğitim öğretim süreçleri birbirinden çok farklıdır. Salgın süresince bu programların uygulamalarında alınacak önlemler de bölgeden bölgeye elbette ki farklılık arz edebilecektir.
Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra "kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması" da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir.
Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir.
Geçtiğimiz günlerde salgın dolayısıyla yaptığımız yapısal düzenlemelerle karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelerimize geniş bir alan bırakılmıştır. Üniversitelerimiz Koronavirüs Komisyonları ve ilgili diğer kurul ve komisyonları marifetiyle öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde genel planlamalar yapabilecektir. Elbette ki bu süreç Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların tedbir maksatlı yönlendirmeleri çerçevesinde sürdürülecektir.
YÖK olarak, bu süreci başından itibaren "çevik yönetim, güçlü koordinasyon, esnek kararlar almak ve kurumsal çeşitliliği imkân olarak kullanmak" şeklinde özetleyebileceğimiz bir yönetim anlayışı ile yönetiyoruz. Aileleri tarafından bizlere emanet edilen sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelin sağlığı karar süreçlerimizde en fazla dikkat ettiğimiz husustur.
ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?
Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapılmazken, YÖK koronavirüs salgının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik rehber hazırladı.
Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ile öneriler yer aldı..
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 küresel salgınının devam ettiği normalleşme sürecinde üniversitelerin, salgının bölgesel ve yerel dinamiklerini gözeterek çeşitli programlar için ilgili programın yeterlikleri, kazanımları, öğrenci sayıları, altyapı imkanları gibi hususları göz önünde bulundurup farklı uygulamalar yapması ve önlemler alması gerekebilecek.
Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ve öneriler yer aldı. Salgının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik hazırlanan rehber, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere salgının bulunduğu ülkelerin yükseköğretim otoriteleri ve üniversitelerin aldıkları kararlar da değerlendirilerek oluşturuldu.
REHBERDE NELER VAR?
Rehberde, dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurullarınca salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar özelinde planlama yapılması gerektiğine işaret edildi.
Salgının kontrol altında olduğu bir ilde yapılacak birebir pilotaj eğitimi ile vaka sayısının artma eğiliminde olduğu bir ilde Kovid-19 hastalarını takip eden bir klinikte yapılacak staj eğitimleri için alınacak önlemlerin farklı olacağı da rehberde vurgulandı.
Eğitim ve öğretim yılının farklı aylarında, yine salgının seyrine göre alınan önlemlerin de çeşitleneceğine işaret edilen rehberde, ekimde uygulamalı eğitimlere devam eden bir programın, salgının yerel seyrine göre kasımda çevrim içi uygulamaya geçmek zorunda kalabileceği belirtildi.
Kılavuzun olası senaryolara göre genel bir çerçevede çizdiği ifade edilen rehberde, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda yetkinin üniversitelerin ilgili kurullarına bırakıldığı bildirildi.
Salgın süresince devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yerel otoritelerin kararlarının takip edilmesi ve buna göre uygulamalarda değişikliğe gidilmesi gerektiğinin de açık olduğu vurgulanan rehberde, üniversitelerin koronavirüs komisyonları ve ilgili diğer kurul ve komisyonları marifetiyle genel planlamalar yapabileceği gibi alternatif planlar da hazırlayarak gerektiğinde uygulamaya koyabileceği belirtildi.
"DİLEĞİMİZ BİR AN ÖNCE YÜZ YÜZE EĞİTİM"
YÖK olarak, bu alanda rektörler ve ilgili kurullar ile tartışarak aldıkları ve neredeyse her hafta yeniden gözden geçirdikleri çerçeve yasalar ve yönetmelikleri üniversitelere gönderdiklerini kaydeden Prof. Dr. Saraç, yeni eğitim yılı konusunda, "Henüz krizin gelecek eğitim yılı ile ilgili etkilerinin ne olacağını net olarak göremiyoruz.
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2020
Üniversite kayıtları için ÖSYM tarafından henüz tarih bildirilmedi. Geçtiğimiz yıl üniversite kayıt işlemleri ağustos ayının son haftalarında başlamıştı. YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Sonrasında ise tercihler açıklandığı gibi üniversite kayıtlarının da başlayacağı ön görülüyor.
Kayıt tarihleri ile ilgili net bir bilgi verildiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Üniversite kayıtları, bizzat üniversitenin ilgili departmanı ile yüz yüze ve internet üzerinden e-Devlet'ten yapılabiliyor. Öğrencilerin kazandığı üniversite eğer internetten e-Kayıt yapmayı destekliyorsa e-Devlet üzerinden kayıt alınabilecek.
e-Kayıt desteklemeyen üniversitelere kayıt yaptırmak isteyen adayların da direk üniversiteye giderek üniversitenin ilgili departmanıyla kayıt yaptırması gerekiyor.
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.