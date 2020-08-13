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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 14 Ağustos 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, önüne konulan her türlü engelleri aşarak bugün 19. yaşını kutluyor.

Başkan Erdoğan programda açıklamaları şöyle;

Bu partinin kurucusu milletimizin kendisidir. Partide görev alanlar sorumluluğun millete karşı olduğunu bilir.

AK PARTİ'NİN 19 YILLIK DURDURULAMAYAN BAŞARISI

AK Parti, 19 yılda girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. Türkiye'de değişimin, dönüşümün ve reformların adresi oldu. Vesayet odaklarına son verildi. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul ve İzmir arasını 3.5 saate indiren Osmangazi Köprüsü, 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanının ilk etabı açıldı. AK Parti, başta savunma sanayisi olmak üzere milli ve yerli üretimde de öncülük yaptı. AK Parti döneminde Türkiye'nin IMF'ye olan borcu kapatıldı. Türk lirasından 6 sıfır atıldı. İşsizlikte ve enflasyonda tek haneli rakamlar görüldü. Kamuda ve eğitimde kılık kıyafet serbestliği getirildi. 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasının yolu açıldı. Şehir hastaneleri kuruldu. Türkiye dış politikada bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülke haline geldi. PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürüldü. Ayasofya Camii yeniden ibadete açıldı.

"PARTİMİZİN KURUCUSU MİLLETİMİZİN TA KENDİSİDİR"

Birlikte yürüdüğümüz kardeşlerimizden ebediyete gitmişlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hep söylediğimiz gibi bu partinin kurucusu bizahiti milletimizin ta kendisidir. Şahsım başta olmak üzere, partimizin tüm kademelerinde görev üstlenen herkes sorumluluğun millete karşı olduğunu bilir ona göre davranır. Bu parti Allah'ın rızasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve aynı anlayışla geldi.



Şahsi emellerinin peşine düşenler oldu ve onlar siyaset tarihinin tozlu raflarında yer aldı. Ülkemizin ve milletimizin geleceği konusunda AK Parti'den başka vizyon proje siyasi teşekkül bulunmuyor. Tek AK Parti'ye saldırmak, Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek.



Hz İbrahim'in Harran'dan Filistin'e yürüyüşü böyle bir yürüyüştür. Hz. Musa'nın Kızıldeniz'e yürüyüşü böyle bir yürüyüştür. Hz Muhammed'in Mekke'ye yürüyüşü tarihi bir yürüyüştür. Tarih boyunca insanlığa yeni istikametler kazandıran milletimiz 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkına Partisi'ni kurarak yeni bir hamle başlatmıştır.

Bu davaya gönül verenler kendileriyle birlikte yeryüzündeki tüm mazlumların hukukunu koruma mücadelesi vermişlerdir. 3 kıta 7 iklimde barışın kardeşlik için ter dökmüştür. Bu hareket bu dava Selçuk'lunun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı Cumhuriyet'in aklıdır. Bizim hareketimiz, bizim davamız, Her şeyden önce Allah Kelamını ve onun nebisini rehber edinmiştir.



"AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR"



19 yıl önce ne söylüyorsak bugün de aynısını söylüyoruz. AK Parti milletimizin özleminden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti'nin mayasını milletimiz yoğurmuştur. AK Parti'nin kumaşını millet dokumuştur. Bu yüzden tüm çabalarımız semeresi ülkemize ve milletimize aittir. Bizler dua ile çıktık yola ve aynı şekilde devam ediyoruz. Bizim için asıl olan bu kutlu yolda milletimizle el ele yürümektir. AK Parti'nin milletimizin partisi olduğunun nişanesi girdiği ilk seçimden beri birinci olarak çıkmayı başarabilmesidir.



"PERVASIZ GİRİŞİMLERİN HİÇBİRİNE EYVALLAH DEMEDİK"



Kendilerini milletin üstünde gören, ve ülkeninde sahibi sanan bir avuç azgın azınlığın nasıl bürokrasiden medyada ilişkilendiği bize nasıl tuzaklar kurduğunu hatırlıyoruz. Her yerden nasıl sürekli krizlere muhatap bırakıldığımızı biz biliyoruz. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde iyice ayyuka çıkan hukuksuz ahlaksız pervasız girişimlerin hiçbirine eyvallah demedik. Bunun bedelini de kapatma davasıyla ödedik. Provakatif cinayetlerle nasıl köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığımız gözlerimizin önündedir.