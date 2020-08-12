'YETERLİ OLMAYABİLİR'

Kabine toplantısının ardından dün de Sağlık Bakanlığı'nda MEB yetkilileriyle üst düzey bir toplantı gerçekleştirildi. Özel okulların 17 Ağustos'ta; devlet okullarının ise 31 Ağustos'ta başlayacağı duyurulan yüz yüze eğitimler için son vaka sayıları analiz edildi. Ancak Bilim Kurulu'nun 3 Ağustos'ta biten Kurban Bayramı tatilinin olası sonuçlarının 14 gün sonra ortaya çıkacağı tezinden hareketle 17 Ağustos öncesinde yapacağı öngörülerin yeterli olmayabileceği de ifade edildi.

'NİHAİ AŞAMADA'

MEB'den yapılan açıklamada ise "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacak