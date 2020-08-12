Son günlerin en çok merak edilen konu başlığı, okulların açılıp açılmayacağı konusu oldu. Vatandaşlar ilkokul, ortaokul ve liselerin eğitime başlayıp başlamayacağını araştırıyor, MEB'in yapacağı bu konudaki açıklamalarına odaklanıyor. MEB son dakika okullar ne zaman açılıyor? Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin yaptığı açıklamada, ''2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.'' ifadelerini kullandı. Kabine toplantısının ardından dün de Sağlık Bakanlığı'nda MEB yetkilileriyle üst düzey bir toplantı gerçekleştirildi. Yüz yüze eğitimler için son vaka sayıları analiz edildi. Peki İlkokul-lise-ortaokul özel okul açılma kararı nedir? Okulların 2020-2021 yılı başlayacağı tarih...
OKULLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇILACAK?
Okulların açılış tarihiyle ilgili MEB'den gelen açıklamada " 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Bu arada kararın Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.
OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH DEĞİŞTİ Mİ?
Okulların açılış tarihiyle ilgili MEB'den gelen açıklamada " 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
'YETERLİ OLMAYABİLİR'
Kabine toplantısının ardından dün de Sağlık Bakanlığı'nda MEB yetkilileriyle üst düzey bir toplantı gerçekleştirildi. Özel okulların 17 Ağustos'ta; devlet okullarının ise 31 Ağustos'ta başlayacağı duyurulan yüz yüze eğitimler için son vaka sayıları analiz edildi. Ancak Bilim Kurulu'nun 3 Ağustos'ta biten Kurban Bayramı tatilinin olası sonuçlarının 14 gün sonra ortaya çıkacağı tezinden hareketle 17 Ağustos öncesinde yapacağı öngörülerin yeterli olmayabileceği de ifade edildi.
'NİHAİ AŞAMADA'
MEB'den yapılan açıklamada ise "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacak
YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PLANLAMASI NASILDI?
MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu.
Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.
BAKAN SELÇUK'TAN 'MASKE' UYARISI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüste çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak. Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı maskesiz görmek üzücü. 'Okulları birlikte açacağız' diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?"
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen açıklama sonucunda ilkokul ortaokul ve liselerin 2020-2021 eğitim öğretim dönemine başlayacağı tarih kamuoyunun bilgisine sunulmuş oldu. Bu kapsamda okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak.
Tam bu noktada milyonlarca üniversite öğrencisinin gözü YÖK tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi. Henüz konuya ilişkin bir açıklama ise bulunmuyor...
Eylül ayında açılması beklenen üniversitelerin, yeni normalde aynı şekilde devam edeceği düşünülüyor. Tabi aynı kurallar; sosyal mesafe, hijyen ve sonuç olarak tedbirler ışığında bu sürecinde ilerlemesi bekleniyor.