Okullar ne zaman açılacak tarih son dakika değişti mi? Sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Bu ay içinde açılacağı bildirilen okulların yüz yüze eğitime başlayıp başlayamayacağı bugün netleşecek. MEB'den yapılan açıklamada "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi. Bilim Kurulu toplantısının bugün yapılacağı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, okulların açılış takvimini belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm hazırlıklarını tamamladı. Bakanlık tarafından normal yüz yüze eğitim modeli, seyreltilmiş yüz yüze eğitim modeli ve uzaktan eğitim gibi başlıklardan oluşan farklı senaryolar, Bilim Kurulu'na sunulmak üzere raporlandı. Yetkililer, MEB'in Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda adım atacağını kaydetti. Peki, okulların açılacağı tarih değişti mi? 2020-2021 okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?
OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH DEĞİŞTİ Mİ?
Okulların açılış tarihiyle ilgili MEB'den gelen açıklamada " 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
'YETERLİ OLMAYABİLİR'
Kabine toplantısının ardından dün de Sağlık Bakanlığı'nda MEB yetkilileriyle üst düzey bir toplantı gerçekleştirildi. Özel okulların 17 Ağustos'ta; devlet okullarının ise 31 Ağustos'ta başlayacağı duyurulan yüz yüze eğitimler için son vaka sayıları analiz edildi. Ancak Bilim Kurulu'nun 3 Ağustos'ta biten Kurban Bayramı tatilinin olası sonuçlarının 14 gün sonra ortaya çıkacağı tezinden hareketle 17 Ağustos öncesinde yapacağı öngörülerin yeterli olmayabileceği de ifade edildi.
'NİHAİ AŞAMADA'
MEB'den yapılan açıklamada ise "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacak
YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PLANLAMASI NASILDI?
MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu.
Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.
BAKAN SELÇUK'TAN 'MASKE' UYARISI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüste çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak. Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı maskesiz görmek üzücü. 'Okulları birlikte açacağız' diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?"
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen açıklama sonucunda ilkokul ortaokul ve liselerin 2020-2021 eğitim öğretim dönemine başlayacağı tarih kamuoyunun bilgisine sunulmuş oldu. Bu kapsamda okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak.
Tam bu noktada milyonlarca üniversite öğrencisinin gözü YÖK tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi. Henüz konuya ilişkin bir açıklama ise bulunmuyor...
Eylül ayında açılması beklenen üniversitelerin, yeni normalde aynı şekilde devam edeceği düşünülüyor. Tabi aynı kurallar; sosyal mesafe, hijyen ve sonuç olarak tedbirler ışığında bu sürecinde ilerlemesi bekleniyor.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için yükseköğretim tarihindeki küresel ölçekteki ilk sanal fuarın 20-22 Temmuz'da düzenleneceğini bildirdi.
Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 küresel salgınının, eğitim başta olmak üzere hayata dair her alanı derinden etkilediğini vurguladı.
Yeni YÖK olarak yükseköğretim sistemini salgının olumsuz ve yıkıcı etkilerinden koruyabilmek amacıyla var olan potansiyeli hızlı karar alma mekanizmalarıyla harekete geçirdiklerini, öğrenci merkezli pek çok yeni uygulama başlattıklarını anlatan Saraç, başlattıkları Hedef Odaklı Uluslarasılaşma Projesi kapsamında 5 yıl önce 48 bin olan uluslararası öğrenci sayısının rekor bir artışla 180 bine ulaştığını hatırlattı.
Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasında son yıllarda yakalanan büyük ilerlemenin Kovid-19 küresel salgını dolayısıyla kesintiye uğramaması için bir dizi önemli yapısal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Saraç, bu kapsamda Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına 2020-2021 akademik yılı güz dönemine mahsus olmak üzere bazı önemli yeni imkanlar tanındığını anlattı.
Saraç, ayrıca uluslararası öğrenci kontenjan kısıtının kaldırılması, bu adaylara ön kayıt, 15 Aralık 2020'ye kadar geç kayıt, hızlandırılmış telafi eğitimi, güz döneminde kayıt dondurarak bahar döneminde eğitime başlayabilme, salgın tedbirleri nedeniyle ülkeye gelemeyen öğrencilere 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde derslerin dijital imkanlarla uzaktan öğretimle verilmesi gibi bazı kolaylıklar sağlandığını aktardı.