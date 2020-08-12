Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, ''2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.'' ifadeleri kullanıldı. MEB'den yapılan açıklamada ise "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacak. Peki İlkokul-lise-ortaokul özel okul açılma kararı nedir? Okulların 2020-2021 yılı başlayacağı tarih...
OKULLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇILACAK?
Okulların açılış tarihiyle ilgili MEB'den gelen açıklamada " 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Bu arada kararın Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.
OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH DEĞİŞTİ Mİ?
Okulların açılış tarihiyle ilgili MEB'den gelen açıklamada " 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
'YETERLİ OLMAYABİLİR'
Kabine toplantısının ardından dün de Sağlık Bakanlığı'nda MEB yetkilileriyle üst düzey bir toplantı gerçekleştirildi. Özel okulların 17 Ağustos'ta; devlet okullarının ise 31 Ağustos'ta başlayacağı duyurulan yüz yüze eğitimler için son vaka sayıları analiz edildi. Ancak Bilim Kurulu'nun 3 Ağustos'ta biten Kurban Bayramı tatilinin olası sonuçlarının 14 gün sonra ortaya çıkacağı tezinden hareketle 17 Ağustos öncesinde yapacağı öngörülerin yeterli olmayabileceği de ifade edildi.
'NİHAİ AŞAMADA'
MEB'den yapılan açıklamada ise "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacak
YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PLANLAMASI NASILDI?
MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu.
Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.
ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.' dedi.
Bir gazetecinin 'Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?' sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.
BAKAN SELÇUK'TAN ÖĞRENCİ VE VELİLERE MASKE UYARISI
"Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüste çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak. Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı maskesiz görmek üzücü. 'Okulları birlikte açacağız' diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?"
OKULLARDA CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ
Okulların öncelikle tüm çocuklar için sosyal mesafe korunarak, ortak kullanım alanları ve dersliklerde metrekare hesabıyla oturma düzenleri planlanarak, sınıflarda öğrenci sayısı seyreltilerek 18 milyon öğrenci için açılması planlanıyor.
Bilim Kurulu'nun pandeminin seyrine göre alacağı kararla, tüm çocuklar için açılma şansı kalmazsa okullar yarı zamanlı açılabilir.
Okullar salgının ağır seyrettiği bazı şehirlerde açılmaz iken salgın sürecini daha hafif atlatan şehirlerde, il dışı seyahat kısıtlaması ile birlikte açılabilir. Okulların açılmayacağı şehirlerde telafi eğitimleri yapılacak.
Eylül ve Ekim'de olası ikinci dalga salgına karşı 2020-2021 Eğitim/Öğretim yılında kısmi veya tamamen uzaktan eğitime geçişle ilgili teknolojik altyapı çalışmaları tamamlandı.