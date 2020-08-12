Son dakika haberi... Okulların son dakika açılması ertelendi mi? Okullar açılmayacak mı? Milyonlarca öğrenci okulların açılış tarihine ilişkin açıklamayı merakla bekliyor. Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Bugün gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından merakla beklenen soru cevabını buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz." Selçuk: "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak." Bakan Selçuk: "Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek." dedi.
BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz." Selçuk: "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak." Bakan Selçuk: "Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek."
OKULLAR AÇILACAK MI?
Ankara'da özel okullarda 15-17 Ağustos, devlet okullarında ise 31 Ağustos tarihinin okulların açılış tarihi olarak gösterildiği ancak okulların her ilde farklı tarihlerde eğitime başlamasının gündeme gelebileceği ifade edildi. Özel okullar 15-17 Ağustos tarihlerinde telafi eğitimine başlaması gündeme gelirken önümüzdeki Salı gününde Ankara'da MEB'de bir toplantı yapılacağı ve özel okulların son durumunun ele alınacağı kaydedildi.
2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, NE ZAMAN KAPANACAK?
Gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan bildirgeye çevrildi. Kabul edilirse okullar 31 Ağustos 2020 Pazartesi tarihinde açılacak ve 18 Haziran 2021 tarihinde kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.' dedi.
Bir gazetecinin 'Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?' sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.
MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Okulların açılışının erteleneceği iddialarının gündeme düşmesi sonrası MEB bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Yarınki Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."
BAKAN SELÇUK'TAN ÖĞRENCİ VE VELİLERE MASKE UYARISI
"Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüste çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak. Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı maskesiz görmek üzücü. 'Okulları birlikte açacağız' diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?"
OKULLARDA CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ
Okulların öncelikle tüm çocuklar için sosyal mesafe korunarak, ortak kullanım alanları ve dersliklerde metrekare hesabıyla oturma düzenleri planlanarak, sınıflarda öğrenci sayısı seyreltilerek 18 milyon öğrenci için açılması planlanıyor.
Bilim Kurulu'nun pandeminin seyrine göre alacağı kararla, tüm çocuklar için açılma şansı kalmazsa okullar yarı zamanlı açılabilir.
Okullar salgının ağır seyrettiği bazı şehirlerde açılmaz iken salgın sürecini daha hafif atlatan şehirlerde, il dışı seyahat kısıtlaması ile birlikte açılabilir. Okulların açılmayacağı şehirlerde telafi eğitimleri yapılacak.
Eylül ve Ekim'de olası ikinci dalga salgına karşı 2020-2021 Eğitim/Öğretim yılında kısmi veya tamamen uzaktan eğitime geçişle ilgili teknolojik altyapı çalışmaları tamamlandı.
'ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİ RİSKE ETMEYİZ'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları şu şekilde;
Risklerimiz nelerdir. Bütün bunları kurumlarla konuşarak almaya çalışıyoruz. Hiçbir öğretmenimizin, çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz. Biz bir öğrencimizin zarar göreceği bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturmak konusunda bir adım atabilir miyiz? Böyle bir konu olur mu! Bilim Kurulu'na danışıyoruz. Dünyadaki diğer ülkeleri de günlük olarak izliyoruz. Biz bu meseleye bakanlıklarımız olarak sarıldık. Güçlü tutuyoruz. Şuna güvensin toplum; böyle bir karar alınırken riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız. Toplum buna şiddetle buna insansın. Bir şekilde bizim bu konularda verilecek kararımızı dikkatle verdiğimize emin olsunlar.
BİLİM İNSANLARI NE DİYOR?
BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: "Süreç çok dinamik. Tatil yerlerinden gelen fotoğraflar beni hayli üzdü ve endişelendirdi. Vaka sayıları, tatil beldelerinden gelenlerin de bulaştırmasıyla artarsa eğer, okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir diye düşünüyorum. Virüs bulaştırma katsayısı yani R değeri uzun bir süre 1'in altındaydı. Son artışlar ile R değeri şimdi yeniden 1'in üzerine çıktı. Bu da yayılımın artışını gösteriyor. Şu an ikinci pik söz konusu değil ama 5-10 günlük periyot çok önemli. Dramatik bir artış olursa her türlü kararı beklemek gerekiyor."