LGS tercih sonuçları açıklandı. MEB tarafından açıklanan ortaöğretim kurumlarına yönelik 8. sınıftan liseye geçmek için uygulanan Liseye Geçiş Sınavı'na katılan öğrenciler, aldıkları puanlara göre tercihlerini yaptılar. MEB E okul VBS girişi ile lise yerel yerleştirme puanları ile okullara atanan öğrenciler, LGS yerel yerleştirme kılavuzunu pdf inceliyor. LGS yerel yerleştirme kılavuzu pdf MEB E okul VBS girişi ile lise yerel yerleştirme puanları ve yerleştirme ile ilgili bütün detaylar yer alıyor. MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.
LGS YEREL YERLEŞTİRMESİ NASIL YAPILACAK?
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.
ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?
"Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.
Okulların belirli kontenjanı için öğrenciler arasında eşitlik sağlanması halinde bakılacak kriterlerde de değişik yapıldı. Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı'nın ardından yıl sonu başarı puanına bakılıyordu. Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.
LGS tercihlerini yapan milyonlarca 8. sınıf öğrencisi tercih ettikleri okullarda eğitim görüp göremeyeceğini http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. LGS yerel yerleştirme ile ilgili detaylara LGS yerel yerleştirme kılavuzu pdf sayfası üzerinden erişebilirsiniz.
LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Nakil tarihleri ise şu şekilde:
LGS yerel yerleştirme sonuçlarına esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
LGS yerel yerleştirme sonuçlarına esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
LGS yerel yerleştirme sonuçlarına esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
LGS yerel yerleştirme sonuçlarına esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
ESAS NAKİL BAŞVURUSU NEDİR?
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan "Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu"na göre, yerel yerleştirmeye esas nakilde, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"na bakılmayacak. Yerel yerleştirmeye esas nakil sırasıyla, ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanı (OBP), devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 10 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil başvurularını 14 Ağustos'a kadar tamamlamaları gerekiyor.
Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.
MERKEZÎ VE YEREL YERLEŞTİRME ESASLARI
Merkezî Yerleştirme
a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.
b) Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.
c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Yerel Yerleştirme
a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.
b) Tercih edilen lise bakımından;
– Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.
– Yerleştirmede, Okul Başarı Puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.
– Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.
c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.
Pansiyonlu Okullara Yerleştirme
Pansiyonlu okulları tercih eden öğrencilerden yerel yerleştirme kapsamında herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, okulun pansiyon kontenjanını (kız ve/veya erkek) ve yerel yerleştirme sonucunda kalan toplam boş kontenjanını aşmayacak şekilde, pansiyonlu okul tercihlerine yerleştirilirler. Ancak, yatılılığa ilişkin durumları Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin yerleştirme ile ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Pansiyonlu okullar tercih ekranlarında yalnızca Diğer Kayıt Alanındaki pansiyonlu okullar yer alacaktır.