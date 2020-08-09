Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 2023’e giden süreçte somut hedefler belirledik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2023'e giden bu süreçte kendimize somut hedefler belirledik. Milli gelirde imalat sanayinin payını yüzde 21'e, Ar-Ge harcamalarının payını yüzde 1,8'e, bu alanlarda çalışan araştırmacı sayımızı da 200 bin kişiye çıkaracağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Katma değerli üretim, inovasyon ve girişimcilik alanındaki her bir adım, pandemi öncesi döneme göre çok daha fazla etkiye sahip. Dolayısıyla bu günlerin, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınması ve toplumsal refah artışı için tarihi fırsatlar sunduğunu görebiliyoruz. Yol haritamızı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz belirliyor."

"TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon üssü olma görevini üstleniyor." şeklinde konuşan Varank şunları kaydetti:

"Tabii burada şunun altını çizmemiz gerek; Enstitülerde yürüttüğümüz yenilikçi işlerle özel sektöre rakip değiliz. Bilakis özel sektörün, kamunun ve üniversitelerin katma değer üretmesine katkı sağlıyoruz."