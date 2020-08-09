Önlisans veya meslek yüksek okullarından hangi 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabileceği ÖSYM yayımlamış olduğu tablodan görülebilecek. Ağustos'un 9'unda gerçekleştirilecek olan DGS 2020 sınavına az bir süre kala öğrenciler geçiş yapabilecekleri bölümleri aratırmayan koyuldu. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programları üzerinden devam ettirmek isteyen binlerce öğrenci DGS hakkında araştırma yapıyor. Peki DGS Hukuk taban puanları 2020 kaç? DGS ile Hukuka geçiş puanları sınava girecek olanlar tarafından değerlendiriliyor. DGS Hukuk taban puanları hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor...
DGS HUKUK FAKÜLTESİ TABAN TAVAN PUANLARI
DGS İLE GEÇİŞ OLAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ
DGS HUKUK FAKÜLTESİ TABAN TAVAN PUANLARI
DGS HUKUK FAKÜLTESİ TABAN TAVAN PUANLARI
DGS HUKUK FAKÜLTESİ TABAN TAVAN PUANLARI
DGS HUKUK FAKÜLTESİ TABAN TAVAN PUANLARI
DGS HUKUK FAKÜLTESİ TABAN TAVAN PUANLARI
DGS HUKUK FAKÜLTESİ TABAN TAVAN PUANLARI
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Pazar günü düzenlenecek 2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.
DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
ÖN LİSANS BAŞARI PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
2020-DGS'ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.
2020-DGS'ye başvuran adaylardan YÖKSİS'te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS'ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP'nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir ("AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ" başlıklı madde).
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik'in 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır."
2020-DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:
Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.
TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR
DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS'ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS'ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS'ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.
DGS İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
- Tercihlerimi sınavdan öncemi yoksa sonramı yapacağım?
DGS'de tercihler sınavdan sonra yapılmaktadır. Tercih yaparken ilk tercihinize yüksek puanlı bir yeri yazabilirsiniz eğer açıkta kalmak istemiyorsanız en son tercihinize de en düşük puanlı yeri yazabilirsiniz. Tercih yaparken tercihleriniz arasında çok büyük puan farklılıklarının olmamasına ve asıl baz alınacak kriterin genel olarak ilgili fakülte bölümüne kaç net ile yerleşildiğine dikkat ediniz.
- Kaç tercih yapabilirim?
DGS tercih kılavuzu size 30 tercihe kadar seçim yapmanıza olanak tanır.
- Tercihlerimde istediğim bölümü yazabilir miyim?
Tercihlerinizde sadece mezun olduğunuz bölümle ilgili YÖK tarafından belirlenmiş bölümleri tercih edebilirsiniz.Nereleri tercih edebileceğinize buradan bakabilirsiniz.
- Tercihlerde geçmiş yılların puanlarına bakarak Lisans bölümü seçmek ne kadar doğru?
Dikey Geçiş yapılabilen bölümlerin kontenjanları ne yazık ki çok az sayıda. Bu sebepten bazı bölümlerin puanlarında ciddi şekilde oynamalar olabiliyor. (5-20 arası) Puanları sadece fikir verme açısından değerlendirerek tercih yaparsak en doğru kararı vermiş oluruz.
- Lisans bölüm puanları nasıl belirleniyor?
Lisans puanları ÖSYM sınavlarında olduğu gibi tamamen öğrencilerin tercihlerine göre belirlenir.Kılavuzda verilen puanlar sadece öğrenciye fikir vermesi için yazılmıştır. Örnekle açıklamak gerekirse farz edelim Boğaziçi üniversitesi işletme bölümünün 3 kontenjanı olmuş olsun DGS birincisi ve ikincisinin ilk tercihlerinde bahsettiğimiz bölüm olsun,DGS yirmi binincisine kadar kimse tercih etmemiş DGS 20 000.sininde ilk tercihi Boğaziçi işletme ise bölüme girer bölümün puanı da DGS 1. ve 2. sine bakılmadan son giren kişinin puanı yani DGS 20 000.sinin puanı olur.